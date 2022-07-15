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快訊／萬里女穿越馬路「噴飛15米身亡」　監視器曝休旅車高速奪命

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區今（15日）晚上發生一起死亡車禍！李姓男子駕駛休旅車行經萬里加投路段時，不慎撞上正穿越馬路的黃姓女子，導致黃女當場被撞飛15公尺，當場失去呼吸心跳；警消獲報趕抵，趕緊實施CPR並送往醫院搶救，但仍宣告不治，整起事故原因待警方進一步調查釐清。

▲萬里女穿越馬路遭撞擊　監視器畫面曝！她噴飛15米傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里女橫切穿越馬路遭撞，她噴飛15米送醫搶救不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

車禍發生在15日晚上7點多，李姓男子（40歲）駕駛休旅車，行駛在萬里加投路段（金山往萬里方向）時，高速撞上正過馬路的黃姓女子（73歲），導致黃女當場遭撞飛15公尺，失去呼吸心跳、倒臥血泊中，民眾見狀嚇得趕緊向119報案。

救護人員獲報趕抵現場，見黃女當場失去意識，立即將人送往台大醫院金山分院急救，然經院方搶救仍宣告不治。警方目前已將李男帶回偵訊，並向李男實施酒測，酒測值0，整起詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

▲萬里女穿越馬路遭撞擊　監視器畫面曝！她噴飛15米傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李男駕駛休旅車行駛在萬里加投路段，卻高速撞上正過馬路的黃女。

據了解，李姓男子與同事到金山民宅安裝好冷氣後，準備再到萬里民宅安裝冷氣，開車行經該路段時，沒注意到前方有行人正在穿越馬路，當場撞了上去，導致黃女重摔倒地，有民眾目擊全程嚇壞了。

監視器畫面可看出，黃女先到商店停留幾分鐘後，沿著馬路而行，卻直接橫切穿越過馬路，下一秒遭內車道上的休旅車撞飛。

金山交通分隊長吳曜臣呼籲，用路人駕駛汽機車應保持安全速度，注意前方道路狀況，行人穿越馬路應謹慎小心來往車輛，選擇斑馬線及依照號誌燈指示通行保障安全。

▲萬里女穿越馬路遭撞擊　監視器畫面曝！她噴飛15米傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲黃女當場遭撞飛15公尺，當場失去呼吸心跳。

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