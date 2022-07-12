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山上供稱「1年前就計畫殺害安倍」　統一教會大樓外發現疑似彈孔

山上徹也移送。（圖／路透）

▲41歲兇嫌山上徹也移送檢方。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，41歲兇嫌山上徹也目前已依殺人罪嫌移送檢方，而他在調查期間向警方供稱，他早在一年前就已計畫決心要殺害安倍，選擇使用槍也是因為能更精準地鎖定目標，不會波及周圍無辜民眾，行兇前也曾在多處進行試射。警方也依照他的證詞，在奈良一處舊統一教會大樓發現疑似試射彈痕。

根據NHK報導，山上徹也8日使用自製手槍朝安倍連開兩槍，導致安倍失血過多不治身亡，而他目前依殺人罪嫌移送檢方。山上在接受調查時坦承，自己早在一年前就決定要殺害安倍，並開始研擬相關計畫，起初計畫使用爆裂物殺人，但最後改為手槍，目的就是為了更精準地殺害安倍。

▲奈良縣警在舊統一教會大樓外發現疑似彈孔痕跡。

警方在山上家中搜出多把自製槍枝，他供稱是在網路上購買材料後，在YouTube上觀看製槍方法，並網購材料，約於今年春天完成武器。槍枝完成之後，他曾在山上進行試射練習，也坦承案發前一天曾朝著一處宗教團體的建築物射擊。

《每日新聞》報導指出，奈良警方循線在市內一處舊統一教會大樓的外牆上，發現多個疑似彈痕的洞。住在附近養老院的57歲女性表示，「大概在7日凌晨4點多的時候，就被像是大鐵板砸在地上一樣，發出碰好大一聲給吵醒，還以為發生什麼事。」附近大樓的監視器也拍下了疑似嫌疑人開車經過的樣子。

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