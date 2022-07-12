安倍替外公背黑鍋遇刺！　槍手聲稱「前首相岸信介引入統一教」

▲日本前首相岸信介與安倍晉三。（圖／CFP、路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良發表助選演說時，慘遭41歲前自衛隊隊員山上徹也持自製手槍從後方攻擊，當場倒地，搶救後不治身亡。嫌犯被逮後經過數日審訊，竟向警方供稱，犯案動機是因為安倍的外公、前首相岸信介將統一教會從南韓引入，導致他家道中落，因此憤而報復。不過統一教也隨即發表聲明澄清，當初該教進入日本時，岸信介並未介入或協助。

山下徹也8日朝著安倍晉三的背部連開2槍後，才被特警攔下制伏，並當場遭逮捕。經過數日的調查與訊問，他表示，自製手槍是為了要攻擊統一教會，因為該教會導致他母親迷信，大量捐款，使得家庭分崩離析，進而破產。他強調，原本是要等到統一教會的高層訪日時，進行暗殺計畫，但是卻遲遲等不到對方來日，因此便放棄該計畫，將目標轉為安倍晉三。

警方表示，山上徹也聲稱，統一教會是安倍晉三的外公、前首相岸信介導入至日本，因此才會想要「報復」 岸信介的外孫安倍。

對此，已經更名為「世界和平統一家庭聯合會」的統一教會日本分會11日召開記者會，會長田中富廣表示，統一教會當初導入日本時，是由南韓教團的傳教士一個信徒一個信徒慢慢傳教，進而組織而成的教會，在此之中，岸信介並未提供任何特別的協助，也沒有給予特別的影響。

安倍晉三的94歲母親安倍洋子是日本前首相岸信介的女兒，而現任防衛大臣岸信夫也是安倍洋子的兒子，然而因為岸信介的長子岸信和膝下無子，因此安倍洋子便將幼子過繼給哥哥，岸信夫直到上大學前才發現自己的身世。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》