桃園離奇火燒車！1男36%二度灼傷倒臥哀號　3輛報廢車燒毀

▲桃園區龍壽街火燒車，消防局12日凌晨出動搶救。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區龍壽街12日凌晨發生火燒車，消防局獲報後派出警消與消防車趕往救援，現場發現1名男子倒臥馬路上，身上約二度灼傷約36%，意識不清已送醫急救，目前仍昏迷中，消防人員花費不到10分鐘撲滅火勢，但已造成3輛報廢車被焚毀，至於起火原因仍由消防局火調科人員調查釐清。

▲陳姓男子則倒臥馬路上哀號。

桃園市消防局指出，今天凌晨零時6分許接獲報案，位於桃園區龍壽街197號旁發生火燒車意外，中路分隊出動消防人員12名、消防車3輛與救護車1輛到場搶救，到場時現場3輛報廢車輛已陷入火海，消防人員拉起水線灌救。

▲桃園市消防局今（12）日凌晨出動在桃園區龍壽街火燒車案灌救。

其中1名年約40歲陳姓男子倒臥馬路上哀號，身上約有36%二度灼傷，意識不清處，消防人員緊急以救護車送往附近的部立桃園醫院急救，但目前仍昏迷中，初步研判應無生命危險。

▲消防局現場處理殘火。

消防人員在凌晨零時18分撲滅火勢，3輛報廢車已燒成僅剩骨架，燃燒面積約5平方公尺，至於起火原因則由消防局人員調查釐清。

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