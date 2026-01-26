護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

▲ 執法人員試圖拘留普雷蒂過程中將他擊斃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市驚傳聯邦執法人員開槍擊斃平民，37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡，引發批評聲浪。前總統歐巴馬也罕見發聲，譴責川普政府處理移民執法過當，「急於讓情勢升級」，呼籲「這必須停止」。

歐巴馬發文譴責 批聯邦幹員肆意妄為

《紐約郵報》報導，歐巴馬25日在社群平台X發文寫道，「普雷蒂之死是令人心碎的悲劇，這也應該成為每個美國人的警鐘，無論黨派立場為何，我們許多核心國家價值正遭受攻擊。」

他指出，全國各地民眾目睹「蒙面的移民及海關執法局（ICE）新進人員和其他聯邦幹員肆意妄為，採取似乎刻意用來恐嚇、騷擾、挑釁並危及主要城市居民的戰術」，這種景象令人憤怒。

歐巴馬坦言移民執法人員「工作艱鉅」，但指責川普政府鼓勵幹員採用違法手段，「總統與現任政府官員似乎急於讓情勢進一步惡化，同時在未經任何嚴謹調查的情況下，就對普雷蒂先生與雷妮．古德女士（Renee Good）的槍擊案給出官方解釋，而這些說法顯然與影片證據直接矛盾。」

▲ 執法人員搜出普雷蒂身上的槍枝。（圖／路透）

關心移民政策參與抗議 家屬曝護理師為人

根據《美聯社》，家屬透露，普雷蒂擔任退伍軍人事務部醫院的重症護理師，對川普政府強硬移民政策感到憂心。父親麥可表示，「他非常關心他人，對明尼阿波利斯和全美各地ICE的作為非常不滿，就像數百萬人一樣感到憤慨。他認為綁架兒童、在街上隨意抓人的行為很糟糕，他在乎這些受害者，也知道這是錯的，所以參與抗議活動。」

官方說法與影片矛盾 是否亮槍成疑點

國土安全部宣稱，普雷蒂當時「接近」邊境巡邏隊人員，身上攜帶9毫米半自動手槍。但官方並未明確說明他是否亮出武器。多段由現場民眾拍攝的影片顯示，普雷蒂手持的是手機而非槍械，沒有任何畫面清楚顯示他明顯持有武器。

家屬證實普雷蒂確實有槍，並持有明尼蘇達州隱蔽攜槍許可，但他們從未見過他攜帶槍枝外出。普雷蒂的前妻受訪時表示，她不意外他會參與抗議，形容他是民主黨支持者，2020年也曾參與非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察殺害後的街頭示威，稱他可能會在抗議現場對執法人員大聲喊話，但從未見過他有肢體衝突行為。

透過媒體才知兒子死訊 家屬怒批政府說謊

家屬最初是透過《美聯社》記者來電才得知槍擊事件，觀看影片後認出死者似乎是他們的兒子。父親24日表示，「我無法從任何人那裡獲得資訊，警方要我打給邊境巡邏隊，但邊境巡邏隊已經下班，醫院也不願回答任何問題。」直到當天傍晚，家屬仍未接獲任何聯邦執法機構關於兒子死亡的通知。

▲▼ 當地民眾在事發地點獻花哀悼。（圖／路透）

看到川普政府高層暗示普雷蒂是「國內恐怖分子」並曾攻擊對他開槍的幹員後，家屬發表書面聲明，形容他們既心碎又憤怒，「政府對我們的兒子編造的噁心謊言令人厭惡且可恥。」

他們強調，影片顯示普雷蒂被聯邦幹員壓制時，手中並未持槍，而是一手拿著手機，另一手保護遭噴灑胡椒噴霧的女性。家屬懇求外界，「請說出關於我們兒子的真相，他是個好人。」

鄰居母親眼中的好人 熱愛國家關心環保

鄰居吉塔爾（Sue Gitar）口中的普雷蒂是個「很棒的人，有顆善良的心」，若社區有可疑狀況或建築物疑似瓦斯外洩，他總會主動協助。普雷蒂的母親蘇珊則表示，兒子十分關心國家走向，尤其是川普政府廢除環保法規的政策，「他痛恨人們破壞土地，他是戶外活動愛好者，走到哪都帶著愛犬。他熱愛這個國家，厭惡人們對它做的事。」