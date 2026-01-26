　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透）

▲ 執法人員試圖拘留普雷蒂過程中將他擊斃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市驚傳聯邦執法人員開槍擊斃平民，37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡，引發批評聲浪。前總統歐巴馬也罕見發聲，譴責川普政府處理移民執法過當，「急於讓情勢升級」，呼籲「這必須停止」。

歐巴馬發文譴責　批聯邦幹員肆意妄為

《紐約郵報》報導，歐巴馬25日在社群平台X發文寫道，「普雷蒂之死是令人心碎的悲劇，這也應該成為每個美國人的警鐘，無論黨派立場為何，我們許多核心國家價值正遭受攻擊。」

他指出，全國各地民眾目睹「蒙面的移民及海關執法局（ICE）新進人員和其他聯邦幹員肆意妄為，採取似乎刻意用來恐嚇、騷擾、挑釁並危及主要城市居民的戰術」，這種景象令人憤怒。

歐巴馬坦言移民執法人員「工作艱鉅」，但指責川普政府鼓勵幹員採用違法手段，「總統與現任政府官員似乎急於讓情勢進一步惡化，同時在未經任何嚴謹調查的情況下，就對普雷蒂先生與雷妮．古德女士（Renee Good）的槍擊案給出官方解釋，而這些說法顯然與影片證據直接矛盾。」

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透）

▲ 執法人員搜出普雷蒂身上的槍枝。（圖／路透）

關心移民政策參與抗議　家屬曝護理師為人

根據《美聯社》，家屬透露，普雷蒂擔任退伍軍人事務部醫院的重症護理師，對川普政府強硬移民政策感到憂心。父親麥可表示，「他非常關心他人，對明尼阿波利斯和全美各地ICE的作為非常不滿，就像數百萬人一樣感到憤慨。他認為綁架兒童、在街上隨意抓人的行為很糟糕，他在乎這些受害者，也知道這是錯的，所以參與抗議活動。」

官方說法與影片矛盾　是否亮槍成疑點

國土安全部宣稱，普雷蒂當時「接近」邊境巡邏隊人員，身上攜帶9毫米半自動手槍。但官方並未明確說明他是否亮出武器。多段由現場民眾拍攝的影片顯示，普雷蒂手持的是手機而非槍械，沒有任何畫面清楚顯示他明顯持有武器。

家屬證實普雷蒂確實有槍，並持有明尼蘇達州隱蔽攜槍許可，但他們從未見過他攜帶槍枝外出。普雷蒂的前妻受訪時表示，她不意外他會參與抗議，形容他是民主黨支持者，2020年也曾參與非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察殺害後的街頭示威，稱他可能會在抗議現場對執法人員大聲喊話，但從未見過他有肢體衝突行為。

透過媒體才知兒子死訊　家屬怒批政府說謊

家屬最初是透過《美聯社》記者來電才得知槍擊事件，觀看影片後認出死者似乎是他們的兒子。父親24日表示，「我無法從任何人那裡獲得資訊，警方要我打給邊境巡邏隊，但邊境巡邏隊已經下班，醫院也不願回答任何問題。」直到當天傍晚，家屬仍未接獲任何聯邦執法機構關於兒子死亡的通知。

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透）

▲▼ 當地民眾在事發地點獻花哀悼。（圖／路透）

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透）

看到川普政府高層暗示普雷蒂是「國內恐怖分子」並曾攻擊對他開槍的幹員後，家屬發表書面聲明，形容他們既心碎又憤怒，「政府對我們的兒子編造的噁心謊言令人厭惡且可恥。」

他們強調，影片顯示普雷蒂被聯邦幹員壓制時，手中並未持槍，而是一手拿著手機，另一手保護遭噴灑胡椒噴霧的女性。家屬懇求外界，「請說出關於我們兒子的真相，他是個好人。」

鄰居母親眼中的好人　熱愛國家關心環保

鄰居吉塔爾（Sue Gitar）口中的普雷蒂是個「很棒的人，有顆善良的心」，若社區有可疑狀況或建築物疑似瓦斯外洩，他總會主動協助。普雷蒂的母親蘇珊則表示，兒子十分關心國家走向，尤其是川普政府廢除環保法規的政策，「他痛恨人們破壞土地，他是戶外活動愛好者，走到哪都帶著愛犬。他熱愛這個國家，厭惡人們對它做的事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／78分鐘輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖澳網女雙8強
霍諾德最新發文曬「101高空自拍照」！　萬人湧入告白
快訊／墨西哥足球場11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛
快訊／7-11開出3張千萬發票　幸運門市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

軟糖還是護手霜？聯名包裝太擬真　廠商急發誤食警告

快訊／墨西哥足球場槍擊至少11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍

休旅車「暴力撞進珠寶店」　8蒙面男鐵鎚砸櫃劫走3千多萬元財物

路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

恐怖血痕！日翁「被撞重傷」自行回家　12小時後陳屍屋內

菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客穿救生衣

移民執法已奪2命！　明尼蘇達州示威升級「川普考慮動員叛亂法」

川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

軟糖還是護手霜？聯名包裝太擬真　廠商急發誤食警告

快訊／墨西哥足球場槍擊至少11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍

休旅車「暴力撞進珠寶店」　8蒙面男鐵鎚砸櫃劫走3千多萬元財物

路邊垃圾桶驚見無頭女屍！她慘遭「行刑式肢解」　土耳其人怒了

一槍爆頭「87歲癌末祖母」　孫子落網稱：這是安樂死

護理師抗議ICE遭射殺！歐巴馬罕見發聲　譴責川普政府：必須停手

恐怖血痕！日翁「被撞重傷」自行回家　12小時後陳屍屋內

菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客穿救生衣

移民執法已奪2命！　明尼蘇達州示威升級「川普考慮動員叛亂法」

川普威脅課100%關稅　卡尼急澄清：加拿大無意與中國簽自貿協定

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

屏東男機車停路邊鑰匙沒拔　內埔警巡邏發現代保管

全台唯一氦氣球高空體驗　南投九九峰園區2／11試營「縣民免費」

肩痛不只五十肩！老師「寫黑板困難、痛到無法睡」竟旋轉肌袖撕裂

日本3處賞櫻溫泉地！最快2月就能看粉色花海　再住海景飯店泡湯

男童還沒出生就「肋膜積液」　竟是全球極罕見KLA

軟糖還是護手霜？聯名包裝太擬真　廠商急發誤食警告

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

桃園2男搶銀樓！被逮稱「42萬金飾弄丟了」　警在接應男家中起獲

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

國際熱門新聞

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

「法蜘蛛人」讚爆霍諾德　親揭1事比死可怕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面