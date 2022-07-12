送安倍最後一程！女子獻花「崩潰痛哭」　悼念人龍看不見盡頭

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，悼念民眾忍不住拭淚。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日遇刺身亡，遺體11日移靈增上寺，舉行守靈儀式，葬禮也在當地時間12日下午1時（台灣時間12日中午12時）開始。根據最新畫面，仍有大批民眾聚集寺外，想要獻花致意，送安倍最後一程，悼念人龍看不見盡頭。也有許多人忍不住落淚痛哭，場面哀戚。

▲多名悼念民眾忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲守靈儀式現場氣氛哀戚。（圖／路透）

安倍晉三的葬禮上，由遺孀安倍昭惠擔任喪主，首相岸田文雄及自民黨高層都將出席，除此之外僅限近親追思，儀式不開放民眾參加。葬禮結束後，靈車將會繞行自民黨本部、首相官邸及國會等地，完成最後告別後，前往殯儀館。

▲民眾在增上寺外排隊，希望能夠送安倍最後一程，長長人龍看不見盡頭。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）



日媒拍攝到，安倍昭惠11日身穿黑衣，跟隨靈車護送亡夫移靈增上寺時，她全程不發一語、神情木然，但仍勉強打起精神，令人鼻酸。安倍胞弟岸信夫12日上午首次公開發聲，他上傳兄弟倆露出燦爛笑容的合照，「2022年7月8日，我失去了哥哥，對整個日本而言，更是失去了一位無可替代的領導者。」

安倍晉三8日前往奈良市，替同黨參議員候選人助選，未料在街頭演說時遇襲、身中2槍，儘管搶救5小時，仍宣告不治。41歲兇嫌山上徹也供稱，他對「某宗教團體」懷恨在心，原本計畫刺殺該團體的高級幹部，但由於太困難了，才把目標投向關係密切的安倍。

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