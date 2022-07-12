「預謀1年犯案」還跟蹤安倍行程　山上徹也將接受精神鑑定

▲ 山上徹也10日移送奈良地檢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，12日中午將舉行告別式。41歲嫌犯山上徹也預謀1年後犯案，還曾事先調查安倍行程，10日依謀殺罪嫌移送奈良地方檢察廳。檢方為調查山上是否有刑事責任能力，認為有必要在起訴前進行精神鑑定，12日決定聲請鑑定留置。

根據《讀賣新聞》，奈良地檢為調查山上是否具刑事責任能力，12日決定進行採取鑑定留置。檢方認為，山上雖依照目標理性行事，犯案前還曾調查安倍的演說行程，但在未來的審判中，刑事責任能力可能成為問題，因此判斷有必要在起訴前進行精神鑑定。

綜合日媒報導，山上供稱因母親大量捐款給某宗教團體，導致家庭破產，令他懷恨在心，原先打算殺害該團體高層幹部，去年9月看見安倍為相關組織拍攝的影片後，認定安倍與該團體關係密切，才鎖定安倍為目標，開始自學製作武器。

安倍遇害前一天在岡山縣助選，而山上也坦承，7日就曾前往岡山縣的造勢活動，但當時現場戒備森嚴，需留下姓名、地址才能入場，因此作罷，卻因安倍臨時更改行程，前往山上居住地奈良助選，反而利於山上行兇。他在安倍演說前1小時就抵達現場，最後選在安倍後方朝他連開2槍，導致安倍因失血過多，搶救不治。

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