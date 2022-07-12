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殺安倍的槍「結構簡單」　槍械專家：1000元就能打造自製槍

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也朝安倍晉三連開2槍後，被當場壓制在地。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭人以自製槍枝連開2槍身亡。41歲嫌犯山上徹也承認透過網路購買材料、看影片製槍，專家透露，其實自製槍枝所需的零件與材料很容易在網路上買到，一把簡易自製槍的成本只要4000至5000日圓（約新台幣880至1100元）。

▲作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

日經中文網報導，山上徹也所使用的自製槍枝長約40公分、高約20公分，槍上纏著黑色膠帶。槍械評論家津田哲也認為，這把槍枝結構很簡單。

津田說明，只要具備一定知識，加上手邊有槍管、發射子彈的火藥等材料，自製槍枝製造容易，一把簡易自製槍成本大約落在4000至5000日圓左右。而在安倍槍擊事件中使用到的鐵管、膠帶、火藥等，都是較容易購買到的物品，至於開槍後冒出白煙的狀況，津田說，「這與傳統槍枝所使用的火藥不同，也許是用於煙火、比較容易入手的黑火藥」。

奈良縣警方搜索山上住處時，查獲多件類似自製槍的物品與個人電腦，懷疑山上可能是利用網購容易取得的材料，來製作槍枝。

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也被依殺人罪移送檢方。（圖／路透）

事實上，日本對槍枝銷售、持有採取嚴格管控，而《槍炮刀劍類持有等取締法》（簡稱「槍刀法」）管制對象主要取決於自製槍枝是否具有殺傷力。日本把手槍、獵槍等發射金屬性子彈、具有殺傷力的槍枝定義為「槍炮」，對持有進行管制。

在安倍槍擊事件中，儘管山上使用的自製槍枝詳細性能尚待調查，但確實具備殺傷力。

報導指出，如今製造槍枝的材料與零件都容易從網路上買到，日本大學危機管理學部教授福田充認為，為了防止槍枝在日本製造，「我們應該與搜尋網站、社交網站的運營商合作，討論建立一個機制，使人們無法查看網上所發布的槍枝製造方法」。

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