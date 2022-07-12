賴清德閃電訪日弔唁安倍！　日外相林芳正：私人行程

▲日本外務大臣林芳正與副總統賴清德。（圖／路透、ETtoday資料照）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，副總統賴清德11日閃電赴日弔唁，而這也被視為是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。對此，外交部則將相關行程定調為「副總統私人行程」。日本外務大臣林芳正12日在記者會上表示，「賴副總統為參加葬禮來日，完全是私人的訪日行程。」

根據《時事通信社》報導，安倍晉三在11日舉行守靈夜，告別式則會在12日當地時間下午1時於東京增上寺舉辦，不過屆時僅開放家族與近親友人。而副總統賴清德11日前往日本，並被日媒拍到，在駐日代表謝長廷的陪同下，前往安倍位於東京的家中，預計12日也會參加葬禮。

消息傳出後，不論是在台灣或是在日本都引發熱烈討論，因為這也被視為是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。

日本外務大臣林芳正12日上午召開記者會時被問到相關問題，他表示，賴清德是為了參加葬禮才會前往日本，而這完全是他的「個人行程」。不過他同時也強調，日本將會持續維持與台灣的非政府間實質關係，這樣的基本立場並未改變。

對此，外交部也表示，賴清德是「私人行程」，目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。而我國已透過適當管道向日方表示深切悼念，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於本11日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思。

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