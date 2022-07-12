痛別35年愛夫！安倍遺孀悲送「小晉」最後一程　靈車繞行首相官邸

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺，送醫搶救5小時後宣告不治。安倍遺體9日運抵東京家中，並於11日移靈至增上寺舉行守靈儀式。載著安倍靈柩的黑色靈車，當天一早便從住宅出發前往增上寺。過程中，日媒拍到安倍的遺孀安倍昭惠，身著一襲黑衣，神情木然地靜坐在靈車前座，似乎正強忍心中悲慟，完成護送「小晉」最後一程的任務。

▲安倍昭惠神情黯然地護送亡夫最後一程，下同。（圖／路透）

綜合日媒報導，安倍晉三與妻子結婚35載，2人雖然膝下無子，但鶼鰈情深的安倍夫婦感情依舊十分融洽，每次出席活動，互動都十分甜蜜。儘管年輕的安倍昭惠因為個性外向，惹出過不少爭議，甚至還被媒體封為「最會連累丈夫的第一夫人」，但極度寵妻的安倍晉三卻總是霸氣護妻，還曾揚言「如果你們這樣說她，會令我很不高興」。

此前有報導指出，安倍晉三8日在奈良遇襲失去意識後，雖然已進入心肺停止的危險階段，卻一直在醫院撐了整整5小時，直到安倍昭惠從東京趕到他身邊，喊著安倍昭惠對他的愛稱「小晉」後，才終於嚥下最後一口氣，撒手人寰，而安倍昭惠也在一夕之間，失去深愛的丈夫，成為未亡人。

日媒11日拍到畫面，顯示身著黑衣、堅強打起精神的安倍昭惠，跟隨靈車護送亡夫安倍晉三前往增上寺時，全程不發一語，神情木然，即使戴著口罩，悲痛之情也一覽無遺，令人為之鼻酸。

據悉，安倍晉三12日的喪禮，將由安倍昭惠擔任喪主，但相關儀式不會開放給公眾參加，僅限近親追思，但首相岸田文雄及自民黨高層也將出席，儀式結束後載著遺體的靈車將繞行自民黨本部、首相官邸及國會等地，進行最後的告別後前往殯儀館。

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