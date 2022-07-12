各國政要前往使館弔信安倍！　馬克宏慟：失去重要的人　

▲法國總統馬克宏前往日駐法使館弔信。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，美國外交官員也陸續前往日本駐美使館弔信。前國務卿季辛吉表示，安倍將日本打造成美國不可或缺的盟友。法國總統馬克宏也在11日前往使館致意，並在遺照前寫下，「我失去了對法國來說非常重要的人。」

▲前國務卿季辛吉前往日本駐紐約領事館弔信。



根據NHK報導，季辛吉（Henry Kissinger）11日前往日本駐紐約領事館弔信，他在安倍擔任首相期間，曾多次與他會面。季辛吉向記者表示，安倍將日本打造成美國不可或缺的盟友，也是亞洲同盟結構的重要支柱，「多虧他努力鞏固美日關係，相信兩國之後也會更緊密發展。」

在前歐巴馬總統時期擔任美國國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）表示，安倍對美日同盟做出巨大的貢獻，幫助日本在地區穩定和繁榮中發揮重要作用，同時他也幫助改善日本和東南亞與歐洲國家的關係，「將盟友們都拉近一個民主國家網絡。」羅素曾在2016年5月陪同歐巴馬和安倍前往廣島進行歷史性訪問。

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）11日前往日本駐柬埔寨金邊大使館弔信。（圖／達志影像／美聯社）



法國總統馬克宏11日也前往位於巴黎的日本使館致意，他在安倍的遺照前用文字寫下，「安倍前首相是一名為日本鞠躬盡瘁的政治家，我失去了對法國來說非常重要的人。」他提到，他曾和安倍進行過多次會談，尤其無法忘記2019年訪問日本時的情景。

柬埔寨總理洪森指出，安倍晉三是柬埔寨長久以來的好朋友，也是他多年的朋友，而安倍在擔任首相期間，2人就提升柬埔寨與日本的雙邊關係進行了緊密的合作，「外界將深深懷念安倍，他的遺緒也會被世人永遠記住」。

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