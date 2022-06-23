基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心23日公布國內本土病例新增4萬8283例，市長林右昌表示，本市確診數為587人，在本島各縣市排名第二低，基隆長庚醫院有鑑於基隆疫情持續趨緩，每日服務人次，現在每日約僅20位民眾，各項醫療服務亦已逐步復歸，戶外防疫門診將在月底撤出，讓場地恢復停車場使用。

林右昌指出，基隆長庚醫院在本次疫情期間，自5月1日起借用院前麥金停車場，做為戶外防疫確診篩檢與取藥門診使用，高峰期間每日服務確診民眾逾300人次，有效達到分流功能。目前各項醫療服務亦已逐步復歸，院方預計在完成環境清消與場地復原後，將在6月30日返還麥金停車場，以利業者正常運營停車場業務，確診民眾則恢復由急診防疫門診或視訊門診就醫。

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林右昌表示，本市今日587名確診人數中，其中外縣市通報102例，佔17.38％；其中女性312人、男性275人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有109人、占18.57%，35-44歲次之，有103人、占17.55%。至於75歲以上的長者有32人、65-74歲有49人、6歲以下有37人。

林右昌說，本市現有COVID-19專責病房198床，目前已收治113人、空床85床，空床率42.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症50名、中症17名、輕症29名；部立基隆醫院：重症1名、中症2名、輕症12名；三總基隆分院：中症2名；礦工醫院：無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬0889人，利用快速通道的有3萬1419人，有5萬6844人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬3181人，條件不符合則有1萬3663人。

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