專家點名猴痘高危險3類人！憂「台灣1弱勢情況」：口罩真的別拿下

記者張乃文／綜合報導

疾管署昨公布國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返國本國籍男性，疾管署昨原公布接觸者為19人，今日再增匡列1名家人，目前密切接觸者達20人。首例猴痘在台灣現蹤，也讓各界相當擔憂，毒理專家招名威指出，包括免疫力低下患者、孩童及老人都是高危險族群，且雖然主要是接觸傳染，但口罩還是真的別拿下來。

▲台灣出現首例境外移入猴痘個案。（示意圖／路透）

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招名威在臉書分享，根據資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的，主要在靈長類、嚙齒類動物中傳播的疾病，偶爾也會感染人類。猴痘和天花病毒同屬「正痘病毒屬」，都是DNA病毒，跟現在面對的「新冠病毒是RNA病毒」不同，猴痘相對比較穩定，是從其他靈長類傳染給人類，為一種人畜共同傳染症。

既然猴痘與天花同屬，招名威說，所以天花疫苗是可以預防85%的猴痘，但問題在於「台灣45歲以下的人都沒有打過天花疫苗」，會是一個弱勢族群。此外，另一個高危險族群是「免疫力低下疾病患者、孩童、老年人。」

招名威表示，感染猴痘候，症狀主要是發高燒、發冷、頭痛、背痛、咳嗽等，在眼內、臉部、軀幹和生殖器會發類似天花的皰疹，通常於10天後結痂並留下疤痕，也有約5成患者會出現淋巴結腫大， 一般來說約4到6周後病會自然好轉，但嚴重時會致死，「死亡率在1%到10%。潛伏期在5到21天。」

不過，猴痘是否會如同新冠狀病毒大規模，招名威認為「展開這點應該不至於」，因為它是侷限性感染，主要是接觸傳染，想要預防除了戴口罩，洗手反而更為重要。他提醒，雖不易被飛沫傳播，但是也不能掉以輕心，口罩真的不要拿下來，無論是新冠狀病毒或是猴痘，任何飛沫、碰觸都可能造成病毒傳染的可能性，同時也呼籲衛福部，盡快提出國人猴痘預防的計畫措施。

對於台灣首例境外猴痘確診個案，疾管署發言人莊人祥說明，個案過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

莊人祥表示，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。