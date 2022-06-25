首例猴痘入侵台灣！25歲男曾赴高雄就醫　衛生局曝3醫護健康狀況

記者許宥孺／高雄報導

國內出現首例猴痘個案，為南部25歲男子，16日自德國搭機返台，20日出現發燒、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，匡列接觸者20人。由於個案曾跨縣市至高雄就醫，當時曾接觸3名醫護人員，衛生局今(25日)表示，目前持續健康追蹤無異常。

▲猴痘是人畜共通傳染病，主要透過染病的齧齒動物和靈長類傳染給人類。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

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疾管署發言人莊人祥說明，個案過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於確認陽性。

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

莊人祥表示，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。

經疫調，匡列密切接觸者20人，包括家人3人、醫護10人、司機3人及其他4人，預計健康監測至7月14日。

由於該名個案曾跨縣市到高雄就醫，高雄市衛生局表示，個案就醫時於戶外診療站3名醫護皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。

中央日前公告，猴痘列為第二類法定傳染病，疑似個案須於24小時內通報，症狀是發燒1-3天後全身長出水泡和皮疹。高雄市長陳其邁提醒，猴痘是人畜共通傳染病，主要透過染病的齧齒動物和靈長類傳染給人類，提醒大家小心。

