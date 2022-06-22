「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

▲基隆市長最新民調出爐，謝國樑微幅領先蔡適應。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2022基隆市長選戰年底登場，此次確定呈現「四腳督」局面，根據今（22日）世新大學最新民調顯示，不管是4黨或2黨對戰態勢，國民黨參選人謝國樑支持度目前領先民進黨參選人蔡適應，幅度不超過3％，同時謝國樑準備很久較占優勢，可預期年底選戰激烈程度，將是相當精采。

該份民調是由《世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心》執行；調查對象為基隆市20歲以上有投票權民眾；調查日期為2022年6月20到21日，調查方法採用電話訪問，抽樣方法為簡單隨機，抽樣有效樣本1075份，抽樣誤差不超過±3.00%（95%信心水準下）。

▲國民黨參選人謝國樑支持度目前領先民進黨參選人蔡適應。（圖／記者李毓康攝）

根據世新大學最新民調顯示，如果目前4人對比競爭下，支持度依序為謝國樑27.8%、蔡適應25.2%、陳薇仲4％、黃希賢1.1%；若僅以藍、綠2人競選，謝國樑則以34.8%支持度，領先蔡適應32.5%。

基隆市長選舉確定投入參選者，除了藍、綠兩黨分別推出強棒謝國樑和蔡適應外，時代力量由陳薇仲代表，無黨籍黃希賢則表態投入參選。此外，時代力量陳薇仲參選，與民進黨支持者完全不同，競爭對手是白色力量，倘若邱臣遠代表民眾黨參選，則要爭取的是淺藍和時力票，一切要等待下周拍板定案。

國民黨基隆市長參選人謝國樑準備選戰很久，似乎較占優勢，日前提出舉辦「市政公開辯論會」預料將引發市民關注，另3名參選人包括民進黨參選人、現任立委蔡適應，時代力量陳薇仲和無黨籍參選人黃希賢均同意參與，未來交鋒，外界拭目以待。

▲民進黨參選人蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）



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