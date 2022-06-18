基隆唯一漢堡王門市將熄燈　拍照留念...粉絲：天天報到就愛這味

記者郭世賢／基隆報導

有34年歷史的基隆廟口旁「大麥」麥當勞愛三店，於5月29日宣告熄燈，引起在地人惋惜。沒想到，基隆唯一知名連鎖速食「漢堡王」，門口也貼出公告「基隆中正店營業至2022/6/19」，消息一出震驚基隆人，今日中午用餐時段，現場湧大批人潮購買、拍照留念。一名學生說：「天天報到，就愛吃勁濃起司重磅漢堡。」

▲基隆漢堡王「唯一門市」6月19日熄燈。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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《東森新媒體ETtoday》記者中午用餐時段，實地走訪漢堡王中正店門市，現場湧入不少民眾排隊等點餐，很多人無奈說「怎麼會關了，因為樓上是健身房，許多人運動健身後，都會來買漢堡」。一名學生說，他天天報到，就是愛吃勁濃起司重磅漢堡，濃濃起司特別好吃，明天過後就吃不到，有點傷心無奈，也是死忠的顧客。

麥當勞基隆愛三路店於1988年2月開店至今，已在當地營業超過34年，麥當勞回應：「台灣麥當勞基於整體商業考量，基隆愛三餐廳將於5月29日晚間20時結束營業，感謝顧客長久以來的支持。」至於是否為疫情影響，麥當勞僅重申「基於整體商業考量」。

▲基隆知名連鎖速食「漢堡王」門口貼出公告。

沒想到，位在基隆市中心田寮河旁，World Gym健身房大樓信一路1樓的漢堡王中正店門市貼出公告，「珍重再見，感謝您的愛護與支持，由於營運策略調整，基隆中正店營業至2022年6月19日，期許早日繼續為您提供火烤美味」。

《大熊小熊吃基隆》臉書粉專17日貼文表示，「又珍重再見，所以基隆也沒漢堡王了嗎？肯德基爺爺你要撐住啊？」消息一出網友紛紛表示，「基隆沒有漢堡王了」、「好像要來去吃一波」、「跟辣味華堡說再見」、「大麥離開，又要漢堡王離開，剩下是摩斯漢堡店和小麥當勞店！」、「傷心！漢堡王的漢堡比較美味」。

▲今日中午用餐時段，現場湧大批人潮購買。

東森房屋基隆仁愛加盟店經理陳柏佑接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪時表示，漢堡王中正店門市，建物為1層樓約78坪，所有權人為「台灣航業」公司，2019年5月完成所有權登記；該店面位於市中心蛋黃區，單坪租金行情約1000~1500元，月租金約10萬元並不過分。

陳柏佑說，業者應該不是經營不善，近年疫情衝擊餐飲業，各餐廳來客數銳減許多，幾乎都設停損點，初所設定的租金，一定是在沒有疫情的情況下所設定，這間店開店4年多就有2年受到疫情衝擊，來客數減少而影響營業收入，研判是調整營運、結束營業的重要考量之一。

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