人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

▲女子外出突遭大雨淋濕，向友人借盥洗室整理衣物，他竟色慾薰心，進入盥洗室性侵她得逞。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆20多歲施姓男子透過網路認識40多歲已婚女子，去年4月某日該女子外出突遇上大雨，女子全身溼透，到施男家借盥洗室整理衣物，施男竟色慾薰心，進入盥洗室強行性侵她得逞，女子不堪受辱一狀告上警局，經檢方起訴，基隆地院判施男觸犯《強制性交罪》，判他有期徒刑3年6月。

判決指出，去年4月6日晚間9時許，女子因外出遭逢大雨全身淋濕，剛好經過網友施男住處，便向施男求助借盥洗室，整理儀容及溼透的衣物，施男還向女子噓寒問暖一番，並將盥洗室借給女子使用。

沒想到，施男看見女網友全身濕透，勾起淫慾，竟然強行進入盥洗室，基於強制性交犯意，違反被害女子意願，以手掐住女子脖子，將女子衣服往上拉，脫去褲子，強行性侵得逞。

女子不堪凌辱向警方提告，檢警調查時施男矢口否認犯行，但女子指證歷歷，經檢察官上訴。法官審理時，施男才坦承犯案，雙方雖達成和解，但施男始終未給付和解金，法官考量他的經濟狀況，判他有期徒刑3年6月，全案可上訴。

【更多新聞】

►基中清寒生靠獎學金葬父6大學搶才 他決定念「東華」關鍵原因曝

►基隆清寒生照顧癌父6大學搶才 他決定念「東華大學」原因曝光

►詭！金山磺港漁港火燒船 竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩 單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物 打開床底紙箱...赫見千餘發子彈