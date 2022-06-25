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快訊／本土+40293！「剩3縣市病例破5千」　各縣市分佈曝光

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增40,398例COVID-19確定病例，分別為40,293例本土個案及105例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。

▲▼今(6/25)日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明確診病例。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之40,293例本土病例，為18,554例男性、21,721例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,075例)、高雄市(5,567例)、新北市(5,142例)、臺南市(3,603例)、桃園市(3,272例)、彰化縣(3,068例)、臺北市(2,806例)、屏東縣(1,759例)、雲林縣(1,291例)、新竹縣(1,015例)、苗栗縣(983例)、南投縣(921例)、嘉義縣(819例)、新竹市(791例)、宜蘭縣(702例)、嘉義市(591例)、花蓮縣(586例)、基隆市(525例)、臺東縣(450例)、澎湖縣(193例)、金門縣(112例)、連江縣(22例)。

▲▼0625新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼0625本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼0625本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為79例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、140例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月12日至6月22日，死亡日期介於5月26日至6月23日。

指揮中心說明，今日新增105例境外移入個案中，為75例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至60歲多歲，分別美國(3例)，法國、義大利、英國、希臘、越南、泰國及日本(各1例)移入，另95例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,140,344例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,563,489例排除)，其中3,573,703例確診，分別為14,225例境外移入、3,559,424例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,120例COVID-19死亡病例，其中6,105例本土，個案居住縣市分布為新北市1,615例、臺北市862例、臺中市536例、桃園市518例、高雄市493例、臺南市355例、彰化縣286例、屏東縣226例、基隆市164例、南投縣145例、宜蘭縣134例、雲林縣131例、苗栗縣115例、新竹縣98例、花蓮縣97例、嘉義縣93例、臺東縣85例、嘉義市80例、新竹市55例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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