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玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱　英籍女師下場曝

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某補習班一名英國籍老師，去年上課時讓學生玩「老師說」，結果20多名學生一擁而上泰山壓頂長達16秒，導致一名9歲女童頭暈、腳麻，到醫院檢查後，發現頸椎韌帶扭傷、頸椎盤突出症。基隆地方法院法官認為，外籍老師疏於注意又未立即阻止，日前依過失傷害罪判處有期徒刑2月，可易科罰金。

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝 母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲9歲女遭20多名學生泰山壓頂長達16秒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

補習班該名女外籍老師，去年3月5日晚上7時許，為教導學童學習身體部位之英語字彙而進行「老師說」（Teacher Says）之教學活動時，她指示教室內學童觸摸其頭部，導致其他同學搶摸女童頭部，導致她被眾人壓在地面上。

女童因而受有頸椎挫傷疑似第二節骨折併第六、七節纖維環損傷及頸部慢性肌腱炎、胸椎挫傷、頸椎痛疑似頸椎小面關節炎、頸椎韌帶扭傷、背部胸椎部位扭挫傷及拉傷、頸椎挫傷、頸部挫傷、頸部上背壓挫傷、頸椎第五、六、七間盤突出症、外傷性無骨折脫位型脊髓損傷等傷害

女外籍老師向法官坦承，任教前後曾接受職前訓練，當時為教導學童關於身體部位之英文字彙時，進行「老師說」教學活動，依其自行更改之教學方式，指示教室內學童觸摸女童頭部。

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝 母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲媽媽與爸爸當時出面痛哭表示，女兒的痛苦實在太折磨人了。

當時媽媽心痛表示，女兒重心不穩倒下，20多名學生壓她的頸背長達16秒，事發後四處求醫奔走、每天帶女兒努力復健、治療，但女兒還是哭喊全身都很痛，甚至醫生曾說，傷成這樣沒有癱瘓算運氣好，讓做媽媽的傷心崩潰不已。

教育處表示，該師為合法晉用人員，案發後請將老師調離現職，進行「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」通報，進入司法調查。後續經蒐證釐清後，若有損害兒少權益，除依兒童及少年福利與權益保障法處以罰鍰，並提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該老師是否構成應予解聘或解雇。

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