畫面曝光！滑翔傘被風箏線割斷　男高空墜地「油箱爆炸」燒成焦屍

▲男飛行一半，滑翔傘突然被風箏線割斷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西52歲男子馬塞洛(Marcelo Nunes Rodrigues)近來從事動力飛行傘活動時，滑翔傘居然被風箏線割斷，導致他突然從空中垂直墜落，墜地時油箱爆炸起火，搜救人員趕到時發現他已經死亡，身體部分被燒焦，失事影片在網路上瘋傳。

事件21日下午6時發生在阿帕雷西達迪戈亞尼亞市(Aparecida de Goiania)，影片中可看到，馬塞洛在空中飛行一半時，滑翔傘突然斷裂導致他當場墜地。消防人員下午6時15分接到報案電話，抵達現場時發現馬塞洛已經身亡。

▲馬塞洛是一名專業飛行員，時常從事類似活動。（圖／翻攝自Facebook）

馬塞洛友人同時也是專業飛行傘教練的利馬(Itiel Lima)當時也在現場，他認為，導致馬塞洛滑翔傘突然斷裂的原因應該是被塗了加工物的風箏線。據了解，當地青少年流行把風箏線加工後用來互鬥，先把對方風箏線割斷者贏，由於時常造成死亡事件，讓這種加工過的風箏線被列為非法品。