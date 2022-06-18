洗衣機還在運轉！　新手媽「伸手拿衣」遭電擊慘死

▲巴西一名年輕媽媽伸手進洗衣機時遭電擊身亡。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

巴西日前發生一起恐怖意外，一名年輕的新手媽媽在洗衣服時，以為衣服已經洗完了，結果伸手去拿時遭到電擊死亡。

根據《鏡報》報導，巴西20歲年輕媽媽薇薇安（Viviane Rodrigues）在東北部若亞哲魯（Juazeiro）的家中洗衣服，當時她以為衣服已經洗完了，結果當她把手伸進洗衣機裡時，機器居然還運轉，她當場遭到強力電擊，當場倒地。

Mum, 20, killed by washing machine as she puts hand in to retrieve her clotheshttps://t.co/RUCIyfzV8Q pic.twitter.com/2dIC9il5l5 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) June 17, 2022

她的丈夫立刻將她送到急診室，仍舊回天乏術，留下一名年僅9個月的兒子。事實上，這並非近年來首起洗衣機造成的意外，去年紐西蘭基督城也有一名學齡前的幼兒，被發現倒臥在滾筒洗衣機裡死亡。

根據美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）的數據顯示，自2014年以來，至少有3名5歲以下兒童因洗衣機意外而死亡，還有大約3000例和洗衣機相關的急診室病例，呼籲不論成年人還是兒童都須注意使用安全。