洗衣機還在運轉！　新手媽「伸手拿衣」遭電擊慘死

▲巴西一名年輕媽媽伸手進洗衣機時遭電擊身亡。(示意圖/翻攝自免費圖庫unsplash)



記者張方瑀/綜合報導

巴西日前發生一起恐怖意外,一名年輕的新手媽媽在洗衣服時,以為衣服已經洗完了,結果伸手去拿時遭到電擊死亡。

根據《鏡報》報導,巴西20歲年輕媽媽薇薇安(Viviane Rodrigues)在東北部若亞哲魯(Juazeiro)的家中洗衣服,當時她以為衣服已經洗完了,結果當她把手伸進洗衣機裡時,機器居然還運轉,她當場遭到強力電擊,當場倒地。

