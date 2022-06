畫面曝光！2女跳傘突然從9m高空墜地　目睹者嚇壞：傳出好大砰聲

▲附近住家監視器剛好拍到墜落畫面。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州發生跳傘意外,2名女子進行雙人跳傘活動時,降落傘打開後卻失去控制,慘從6至9 公尺高空墜地重傷送醫,墜地畫面剛好被附近居民監視器拍下,還有目擊者表示,2人墜下時聽到很大砰的一聲。

這起事件發生在19日下午1時43分,來自拉辛市(Racine)的28歲女子,與來自芝加哥的49歲女子在約克維爾(Yorkville)的Skydive Midwest進行雙人跳傘活動時,在高空中發生意外。

影片中可看到,2女雖然成功打開降落傘,卻被大風吹落直接重摔墜地。目擊者表示,「風把降落傘吹翻,她們就突然墜下,撞到地面時還發出巨響」,另一名目擊者則表示,2人幾乎是直接從天空掉下來,看起來十分可怕。

根據Skydive Midwest網站介紹,雙人跳傘活動時,一名教練會帶著參加者從4,419公尺高空的飛機上跳下,自由落體約60秒,時速達每小時193公里,打開降落傘後約在高空停留5至7分鐘,一覽附近美景。目前事件正在調查中,據了解2名女子傷勢十分嚴重,尚未對外公布身分。

BREAKING: Two people have life-threatening injuries after a tandem skydiving accident at Skydive Midwest near Sylvania airport. A neighbor gave @CBS58 doorbell cam video of the crash. Tune into @WMLWTheM at 5:30 for the latest. pic.twitter.com/V48DanDfBC