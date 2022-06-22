畫面曝光！2女跳傘突然從9m高空墜地　目睹者嚇壞：傳出好大砰聲

▲附近住家監視器剛好拍到墜落畫面。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州發生跳傘意外，2名女子進行雙人跳傘活動時，降落傘打開後卻失去控制，慘從6至9 公尺高空墜地重傷送醫，墜地畫面剛好被附近居民監視器拍下，還有目擊者表示，2人墜下時聽到很大砰的一聲。

這起事件發生在19日下午1時43分，來自拉辛市(Racine)的28歲女子，與來自芝加哥的49歲女子在約克維爾(Yorkville)的Skydive Midwest進行雙人跳傘活動時，在高空中發生意外。

影片中可看到，2女雖然成功打開降落傘，卻被大風吹落直接重摔墜地。目擊者表示，「風把降落傘吹翻，她們就突然墜下，撞到地面時還發出巨響」，另一名目擊者則表示，2人幾乎是直接從天空掉下來，看起來十分可怕。

根據Skydive Midwest網站介紹，雙人跳傘活動時，一名教練會帶著參加者從4,419公尺高空的飛機上跳下，自由落體約60秒，時速達每小時193公里，打開降落傘後約在高空停留5至7分鐘，一覽附近美景。目前事件正在調查中，據了解2名女子傷勢十分嚴重，尚未對外公布身分。