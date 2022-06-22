垃圾場發現女嬰被輾壓「全身骨折」慘死　調查報告揭真正死因

▲女嬰被發現陳屍在垃圾回收場中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國薩福克郡(Suffolk)一垃圾回收處理中心傳輸帶上竟然出現一名女嬰屍體，調查發現嬰兒剛出生不到1天，懷疑可能是被人丟到垃圾箱後帶到垃圾回收場，處理過程中造成顱骨、骨盆、肋骨等多處嚴重骨折，而她被丟棄前應該還活著。

被稱為Baby S的這名女嬰，2020年5月14日被人發現陳屍在李約瑟市場(Needham Market)垃圾回收場傳輸帶上，近來驗屍結果出爐，發現她因為被送到垃圾回收場導致身上多處重傷，不過當時應該已經死亡，真正造成她死亡的主因是創傷性腦損傷(Traumatic Brain Injury)。

驗屍官帕斯利(Nigel Parsley)21日在聽證會上表示，調查發現女嬰出生時健康情況良好，並不是死胎，也沒有發現任何潛在疾病，而造成創傷性腦損傷的原因通常是被劇烈搖晃或是窒息。

調查官南丁格爾(Karl Nightingale)也同意帕斯利說法，表示女嬰被丟棄時絕對還活著，並且出生後不到24小時，另外還發現嘴巴有出血和瘀傷，「女嬰可能是活著時被丟入垃圾箱，但她的死與回收處理中心無關」。

事件發生後，警方雖然調閱多達11,000小時的監視器畫面查看，查訪800個地址，但還是無法查出女嬰為何被丟入垃圾箱中，也無法確定女嬰父母身分。女嬰遺體後來被裝在白色棺材中，在垃圾回收處理中心協助下舉行小型喪禮安葬。