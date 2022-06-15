猴痘「去歧視」改新名字！　WHO認疫情不尋常擬升級行動

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）表示，正在和專家、夥伴們共同討論猴痘的新名稱，並在下周四（23日）召開緊急會議，決定是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

▲猴痘疫情擴大。（圖／路透）

BBC報導，30名科學家上周連署呼籲應將「猴痘」病毒及其引發的症狀名稱，取一個「非歧視性和非污名化的新名稱」，他們認為繼續把猴痘稱為「非洲病毒」，是既不準確也相當有歧視性的稱呼。

猴痘是由猴痘病毒引起，病毒株與天花屬於同一病毒家族，但比起天花，猴痘所引發的症狀和嚴重性都更加輕微。由科學家提出的其中一個新名稱為「hMPXV」，但WHO尚未認可此項名稱，還有待近一步討論。

WHO指出猴痘致死率為3%至6%，不過今年72例死亡病例都集中在非洲國家，其中大多數在剛果民主共和國，非洲以外的國家雖有病例，但尚未有死亡病例通報。

▲譚德塞表示正和專家討論猴痘新名稱。（圖／達志影像／美聯社）

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，組織正在和科學家及合作夥伴們討論猴痘的新名稱，並致力於讓猴痘疫苗的分配更加公平。

WHO將在23日召開緊急會議，科學家和專家們會分享對於猴痘疫情的看法，但最終需由譚德塞來決定是否將其列為「國際關注公共衛生緊急事件」。

譚德塞說，是時候對這個情況變得不尋常的猴痘病毒採取更高級別的回應措施，在更多國家通報猴痘病例的現在，需要仰賴國際間的合作。

WHO創立以來，僅將豬流感（Swine flu）、伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika）、小兒麻痹和COVID-19列入「國際關注公共衛生緊急事件」過。豬流感、伊波拉和茲卡病毒都已被除名，目前僅適用COVID-19和小兒麻痹。