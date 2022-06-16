　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

▲▼ 巴西警方逮捕涉嫌殺害英國57歲記者菲力普斯（Dom Phillips）與國家原住民基金會（Funai）工作人員佩雷拉（Araujo Pereira）的嫌犯。（圖／路透）

▲警方逮捕涉嫌殺害英國記者與國家原住民基金會工作人員的男子。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國57歲記者菲力普斯（Dom Phillips）與巴西國家原住民基金會（Funai）工作人員佩雷拉（Araujo Pereira）深入熱帶雨林探訪，5日卻離奇失蹤。警方15日宣布，一對漁民兄弟已經承認開槍謀殺2人，之後肢解、焚燒並且埋屍，而他們正在等待法醫檢驗遺體，確認死者身分。

菲力普斯正在撰寫一本關於亞馬遜環境的書籍，與41歲的佩雷拉沿伊塔瓜伊河（Itaquaí River）展開4天雨林之旅。他們最後一次被目擊時，正在原住民領地野豬谷（Vale do Javari）附近航行，卻沒有如期抵達上游城鎮北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。佩雷拉的友人苦尋不著2人蹤跡後，立即報警。

▲▼英國記者菲力普斯（Dom Phillips，海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（Araujo Pereira）在亞馬遜河流域離奇失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國記者菲力普斯（海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（海報右）深入雨林展開研究及探訪，卻不幸遇害。（圖／達志影像／美聯社）

目擊者指出，在案發前，漁民阿馬里爾多（Amarildo da Costa de Oliveira）曾經到處揮舞步槍，並且駕駛快艇緊跟在受害者船隻後方。他的快艇遭警方突襲，並且發現可疑血跡，因此於7日遭到逮捕，其兄弟奧塞尼（Oseney da Costa de Oliveira）也在14日落網。

亞馬遜警方首長方特斯（Eduardo Fontes）表示，嫌犯承認，犯案後把引擎丟入河裡，之後擺滿沙包讓船隻沉沒，而埋屍地點距北阿塔拉亞大約1小時40分鐘車程，接著還要步行3.1公里、進入茂密叢林。他表示，警方16日將返回現場，尋找受害者船隻，法醫也會「盡可能保留尊嚴地」相驗，確認遺體身分。

▲▼尋找英國記者菲力普斯（Dom Phillips）的巴西軍警，在亞馬遜河流域打撈出一具人類遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西軍警被批評反應遲緩。（圖／達志影像／美聯社）

野豬谷是巴西第2大原住民領地，也是亞馬遜毒品走私、盜竊木材及非法採礦的利益衝突之地。儘管嫌疑人犯案動機仍不明確，但被懷疑可能與非法捕魚活動有關。此外，雖然巴西當局出動軍警、無人機及嗅探犬搜索，但初期反應遲緩，巴西駐倫敦大使館說詞反覆，以及巴西原住民政策也都受到批評。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
殺夫恐怖現場！台南人妻熱水潑臉　持菜刀狂砍胸部
具俊曄單膝下跪求婚大S！　浪漫過程曝光
警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝！辱下屬「為何不自殺」
孽子縱火8死！　起火第一瞬間畫面曝光
一把火燒死8親人！　里長評兇嫌：很乖、為人很客氣
快訊／不是洗碗衝突！　冷血孽子縱火原因曝
逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放1物
輪胎行8死3分鐘影片曝！恐怖大火吞房　孩童淒厲喊媽媽
跟柯以柔一樣被騙！前主播分手才知家暴男「謊報台大碩士學歷」
4歲女童誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基警告：俄羅斯野心不只烏克蘭　「華沙到索菲亞」全都要

每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」　讚性事美滿

數千平民慘困在北頓內茨克　水和物資將耗盡！人道援助卻進不去

聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

伸手摸溫馴老虎瞬間變臉　男飼養員「右手被啃爆血」心臟病發死亡

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

北韓又爆「新傳染病」！醫療緊繃　金正恩與愛妻放閃捐藥物

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

澤倫斯基警告：俄羅斯野心不只烏克蘭　「華沙到索菲亞」全都要

每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」　讚性事美滿

數千平民慘困在北頓內茨克　水和物資將耗盡！人道援助卻進不去

聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

伸手摸溫馴老虎瞬間變臉　男飼養員「右手被啃爆血」心臟病發死亡

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

北韓又爆「新傳染病」！醫療緊繃　金正恩與愛妻放閃捐藥物

拿塞爾提克和勇騎大戰相比　格林：是對詹皇不尊重

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

口味任選！美國人氣冰淇淋「桶裝冰買1送1」限時1天搶囤

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　一瓶完勝高級臉

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

「肥肉派」料理太誘人　蔡尚樺不理評審搶先吃

爆炒鴨骨＋大蒜是絕配！士林人大推「冠軍烤鴨」排隊人潮站滿巷口

「衛福部1個月前就知黑心快篩」鐵證曝光　國民黨團：陳時中下台

連續降雨！花蓮水蜜桃及紅豆受損嚴重　勘災提報災損救助

起亞、SSG都鎖定味全龍鋼龍 　韓媒分析原因

國際熱門新聞

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

韓男花14萬搭商務艙　信用卡牛排配馬鈴薯

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源頭在中亞

IE瀏覽器走入歷史　日本將面臨黑暗期挑戰

美聯邦利率40年歷史回顧　大幅升降息原因總整理

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」三度灼傷

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

Fed升息3碼抑通膨！　美股激揚303點

拜登熱線澤倫斯基　宣布加碼297億元軍援烏

研究：染Omicron無法增強免疫　防重複感染

美首席防疫專家佛奇確診　打追加劑仍染疫

IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

更多熱門

相關新聞

猴痘要改新名字！　WHO認疫情不尋常

猴痘要改新名字！　WHO認疫情不尋常

世界衛生組織（WHO）表示，正在和專家、夥伴們共同討論猴痘的新名稱，並在下周四（23日）召開緊急會議，決定是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

台灣電商規模2025年估將超過6千億　亞馬遜發佈台灣跨境電商調查報告

台灣電商規模2025年估將超過6千億　亞馬遜發佈台灣跨境電商調查報告

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

英2志願兵遭判死　烏東領導人：沒有特赦的餘地

英2志願兵遭判死　烏東領導人：沒有特赦的餘地

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

關鍵字：

巴西英國謀殺亞馬遜

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

新竹8死火警今早最新畫面曝

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面