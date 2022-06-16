英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

▲警方逮捕涉嫌殺害英國記者與國家原住民基金會工作人員的男子。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國57歲記者菲力普斯（Dom Phillips）與巴西國家原住民基金會（Funai）工作人員佩雷拉（Araujo Pereira）深入熱帶雨林探訪，5日卻離奇失蹤。警方15日宣布，一對漁民兄弟已經承認開槍謀殺2人，之後肢解、焚燒並且埋屍，而他們正在等待法醫檢驗遺體，確認死者身分。

菲力普斯正在撰寫一本關於亞馬遜環境的書籍，與41歲的佩雷拉沿伊塔瓜伊河（Itaquaí River）展開4天雨林之旅。他們最後一次被目擊時，正在原住民領地野豬谷（Vale do Javari）附近航行，卻沒有如期抵達上游城鎮北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。佩雷拉的友人苦尋不著2人蹤跡後，立即報警。

▲英國記者菲力普斯（海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（海報右）深入雨林展開研究及探訪，卻不幸遇害。（圖／達志影像／美聯社）



目擊者指出，在案發前，漁民阿馬里爾多（Amarildo da Costa de Oliveira）曾經到處揮舞步槍，並且駕駛快艇緊跟在受害者船隻後方。他的快艇遭警方突襲，並且發現可疑血跡，因此於7日遭到逮捕，其兄弟奧塞尼（Oseney da Costa de Oliveira）也在14日落網。

亞馬遜警方首長方特斯（Eduardo Fontes）表示，嫌犯承認，犯案後把引擎丟入河裡，之後擺滿沙包讓船隻沉沒，而埋屍地點距北阿塔拉亞大約1小時40分鐘車程，接著還要步行3.1公里、進入茂密叢林。他表示，警方16日將返回現場，尋找受害者船隻，法醫也會「盡可能保留尊嚴地」相驗，確認遺體身分。

▲巴西軍警被批評反應遲緩。（圖／達志影像／美聯社）



野豬谷是巴西第2大原住民領地，也是亞馬遜毒品走私、盜竊木材及非法採礦的利益衝突之地。儘管嫌疑人犯案動機仍不明確，但被懷疑可能與非法捕魚活動有關。此外，雖然巴西當局出動軍警、無人機及嗅探犬搜索，但初期反應遲緩，巴西駐倫敦大使館說詞反覆，以及巴西原住民政策也都受到批評。