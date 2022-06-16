簡訊通知！北市路邊機車無紙化開單　9月底前登錄「每筆最多折10元」

▲北市推動路邊機車無紙化開單政策。（圖／台北市停管處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市停管處16日表示，將於今年7月1日正式推動「路邊機車無紙化開單政策」，民眾上網登錄車號後，機車停於路邊收費停車格改為「簡訊通知」，且也祭出「推廣優惠」，7月1日至9月30日綁定無紙化，每筆停車費折5元，非現金支付再加碼折扣5元，合計每筆減收10元。

為了推動智慧城市、配合台北市政府無紙化及非現金政策，台北市7月1日起推動「路邊機車無紙化開單政策」。停管處說明，民眾可於6月16日起到停車查詢一站式網站進行車主註冊作業，並選擇車種「機車」，勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成車主註冊且於隔日生效，7月1日正式上線，而「自主開單APP」也會停止使用。

而停管處也推出「推廣優惠」，7月1日至9月30日綁定無紙化可有「每筆停車格折5元」優惠，且9月30日以前若透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳，就可再享每筆停車費折5元優惠，總計每筆減收10元；而10月1日後綁定無紙化且非現金支付，每筆停車費折5元。

被問到「自主開單APP」使用率，停管處回應，目前佔機車開單數3至4％，或許系統與民眾使用習慣稍微不一樣，因為要每次停完車就自己用手機登錄，現在改為「無紙化開單」後，民眾每次停完車就可以離開，並且會自己收到簡訊，對民眾來說使用步驟更簡單，同時也享有停車優惠。

停管處表示，為配合無紙化開單政策上路，全新繳費一站式服務網整合停車繳費相關服務，是採提高親和力圖形化及直覺性操作，讓註冊與登入方式整合台北通、Line等通訊軟體，未來也擴及Google帳號等多種註冊方式，除了提供防汛通知、繳費提醒通知等會員整合服務，繳費步驟更加直覺化外，也提供路外停車場會員、綁定支付資訊及月票抽籤相關資訊等，期能讓台北市民享有環保及更便利的全方位服務。