台北市民優先！明啟用「確診亡者喪葬專區」　透明屍袋下週才到

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎確診亡者24小時火化議題，台北市副市長黃珊珊14日透露，北市會在二殯火化場尋找一個暫存停靈的空間，讓民眾可以用簡單儀式，送先人最後一程。黃珊珊15日下午正式宣布，明天即可啟用「北市新冠病歿者喪葬專區」。

台北市政府15日下午進行防疫記者會，黃珊珊宣布，先前「儘速火化」爭議造成家屬來不及與摯親再見等遺憾，經過民眾反應與北市府著手討論應變，讓亡者可以更有尊嚴，也避免家屬受到二次傷害，北市府已盤點二殯相關空間，將正式啟用確診者遺體火化跟喪葬專區。

▼北市府15日公布新冠病歿者喪葬指引。（圖／北市府提供，點圖放大，下同）

關於北市新冠肺炎亡者喪葬專區，黃珊珊指出，遺體火化前會有一個「待火化大體臨時冷藏櫃」，以台北市市民為優先，冰櫃可讓遺體暫存至晚上可火化時段，不會再有車上入殮、靈車上等待等情形，會將一部分移到火化大體的臨時冷藏櫃當中，且旁邊會有臨時入殮區，可供家人在旁邊做簡單告別。

黃珊珊提及，火化前的火化大廳也有儀式告別區，可讓家屬與摯親在這邊告別，北市府也擔憂家屬心理狀況，所以成立家屬24小時諮詢專線，讓家長可以打電話進來。

此外，黃珊珊說明，台北市長柯文哲在議會承諾的「特殊視窗型遺體袋」一樣也是北市市民優先，且會成立牌位專區，上述這些服務都屬於免費，且明天就可以開始啟用，但視窗型遺體袋則要等到下週。