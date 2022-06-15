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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨啟動全台大眾走　柯文哲：不靠網軍大內宣

▲▼民眾黨 2022全台大眾走開跑記者會 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨 2022全台大眾走開跑記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨15日宣布將啟動創黨以來第3次的全台大眾走，推廣「永續台灣、世代共行」理念，深入基層傾聽民意、傳遞價值，與青年一起共創永續台灣。黨主席柯文哲說，台灣民眾黨是新興政黨，沒有太多資源，不太可能買媒體廣告，或是名嘴、網軍大內宣，只能用100年前台灣文化協會的精神，到處去辦民眾講壇，喚起民眾新文化的意識。

柯文哲表示，2020年台灣民眾黨進入立法院之後，在第一個會期就提出了18歲公民權的議案，在2年後的今天，立法院已經三讀通過，但是還需要公民複決這關。我算一下，投票數要超過965萬票，這實在是一個很艱難的任務，遠遠超過過去台灣在任何選舉單一議題可以達到的票數。

柯文哲說，也就說，18歲公民權要通過，真的需要跨黨派、跨年齡、跨階層，大家共同認同這題目才可以成功。

「不管時代怎麼變化，青年永遠是時代進步最重要的動力。」柯文哲提到，青年比較願意去付出。我們也希望18歲公民權可以通過，讓年輕人可以去對他們關心的高房價、低薪、永續發展等問題，可以做發聲。

柯文哲說，台灣民眾黨是新興政黨，沒有太多資源，我們也不太可能去買媒體廣告，名嘴、網軍那些大內宣，我們沒有辦法，只能用100年前台灣文化協會的精神，到處去辦民眾講壇，喚起民眾新文化的意識。

而除了宣揚18歲公民權外，柯文哲也說，會利用這機會，走過那片土地之後，從此地名就不在是地名，在你的生命中有新的意義，透過大眾走也讓我們更接近民意、傾聽民間的聲音，也推銷我們的民代候選人。

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