被懲處公務員在民眾黨局長麾下？　柯文哲：誰有網軍「大家心裡有數」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日批評，社民黨台北市議員苗博雅對公務員「極盡訕笑羞辱」，被苗博雅反擊許多公務員跟柯文哲開會時被罵哭；民進黨台北市議員簡舒培也點出3名局處首長，質疑陷入網軍風波的公務員大多在民眾黨籍局長底下。對此，台北市長柯文哲15日回應，誰有網軍、誰沒網軍，大家心裡有數。

柯文哲15日下午出席台北市防疫記者會，針對苗博雅盤點柯文哲過去羞辱下屬的語錄、簡舒培稱被懲處公務員所屬的局長都是民眾黨黨員一事，柯文哲強調，「誰有網軍、誰沒網軍，大家心裡有數，不用再多說什麼。」

柯文哲認為，公務員上班時間看PTT、Facebook、Youtube等，應該自己有所節制，而不是出了事情後就全部關閉，相信如果每個人都是自制的，「最好的管理就是不用管理，便能將事情做好。」應該建立一個「有榮譽的紀律」，而不是依靠外面封殺，雖然在這件事情上面受到外面攻擊，但他還是沒因此要求將北市府所有電腦跟外網切斷。

柯文哲提及，全台北市政府的員工上PTT留言就被說是網軍，「你相信嗎？這一聽就知道不需要這樣。」這件事情不想再多說什麼，老百姓也有判斷能力，不用再多講了。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）