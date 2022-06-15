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台東考照上駕訓班...學費補助大優惠　還有機會把iPhone帶回家

▲機車上駕訓學費補助大優惠，還有機會把iPhone13 Pro帶回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲機車上駕訓學費補助大優惠，還有機會把iPhone13 Pro帶回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東監理站站長洪美芳表示，為養成機車駕駛人遵守交通規則及防禦駕駛觀念，高雄區監理所與鈞慶車業股份有限公司合作，凡於110年12月1日～111年9月30日期間報名駕訓班取得駕照，且至抽獎前無違規及肇事紀錄者都可參加抽獎活動，最大獎是價值3萬2,900元的iPhone13 Pro手機。

洪美芳說，因為台東地區青少年機車族事故傷亡比率偏高，為了鼓勵民眾參加機車駕駛訓練，現在報名駕訓班，除享有公路總局1,300元的訓練補助，台東縣政府特別加碼補助1,000元，另外東陞駕訓班也響應活動再優惠學費500元，優惠下來學員只要付500元訓練費，還可抽iPhone13 Pro及AirPods(第3代)、電動果汁機、真空咖啡壺、露營燈等多項好禮，名額高達43名，中獎機率相當高，但也提醒補助名額有限，要報考機車的民眾動作要快。

洪美芳強調，經過研究考機車駕照前先上駕訓班，上路之後違規風險減少32%；肇事風險減少20%，為降低違規及肇事率，公路總局積極推廣考生至駕訓班接受完整性的普通重型機車駕駛訓練，訓練課程有6小時的學科（駕駛道德、交通法規及車輛構造修護常識）及10小時的場地駕駛訓練（含模擬駕駛），經過完整的訓練，能夠充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德。

活動贊助商KYMCO高雄總經銷(鈞慶車業股份有限公司)董事長劉泰安表示，「重視安全」是他一生的懸命與信念，也是身為機車銷售大廠的基本態度。劉泰安說，根據國立交通大學運輸管理研究所研究顯示，經過駕訓中心專業訓練之後取得駕照者，無論普通或重型機車，其肇生車禍傷亡比例，遠低於未經過專業駕訓而取得機車駕照者。顯示這項作法相當有意義，值得支持，更希望年輕朋友在參加考照前都能先參加駕訓班訓練，寶貝自己的生命。

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