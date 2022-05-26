快訊／疫情救命錢來了！行政院拍板345.6億振興　減收百億稅租金

記者陳家祥／台北報導

國發會26日於行政院會報告新一波振興作為。近期國內疫情升溫，為達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標，因此推動新一波必要協助措施，穩健度過疫情挑戰。根據規劃，此波振興方案分為助產業戶勞工、減負擔、穩金流3大面向，預計發出345.6億紓困與振興經費，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。

為保障配合防疫措施者之權益，並提供受疫情影響致營運或生計困難之產業相關紓困及振興措施，行政院已於今年4月15日函請立法院同意將「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間均延長至112年6月30日，目前立法院刻正審議中。

國發會指出，今年疫情影響層面與過去2年不同，109年時因境外疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制之航空、旅行等行業；110年則因疫情升至三級警戒，要求多項營業場所及活動關閉或暫停，衝擊內需產業。

國發會表示，今年因台灣正經歷與疫情共存的陣痛期，維持正常生活下，民眾自主減少外出活動、聚餐，難免影響相關內需產業。相關部會務實提出新一波振興作為，協助受影響個人與企業渡過挑戰。

(一)提供受影響產業或勞工必要支援：包括餐飲業、會展業、機場商業服務設施業、航空業、觀光業、國道及公路客運業、藝文業等，以及持續辦理受疫情影響之相關勞工紓困計畫。

(二)減收國有不動產等相關租金、權利金：聚焦承租國有非公用不動產、國有公用及國營事業經管不動產的個人或企業，採取減收租金或地上權權利金等，以減輕民眾負擔，並協助產業度過低潮。

(三)延長紓困貸款：展延紓困貸款受理期間，如中小企業及非中小企業、觀光業、藝文業等，並延長提供信用保證融資額度，以及協調銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制受理期間。

(四)延長減徵關鍵原物料稅負及桶裝瓦斯凍漲：針對關鍵原物料實施第四波稅負減徵措施，由本年6月底延長至9月底；桶裝瓦斯凍漲措施亦由本年6月底延長至9月底。

過去2年多來在全體國人與政府互相配合及努力下，除了守住疫情，推動多項紓困、振興措施外，亦順應時勢把握契機，創造「經濟奇蹟2.0」，備受國際諸多肯定，顯示我國經濟結構轉型漸具成效，在疫情下更具韌性。

值此臺灣逐步回歸正常生活，為協助受疫情影響產業及個人，同時有效穩定國內就業情勢，政府即刻推動新一波振興作為，期達成「助產業」、「護勞工」、「減負擔」、「穩金流」的目標，並兼顧國家經濟與國人生計。