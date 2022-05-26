宜蘭+2041！暫停實體課程延至6／2　報稅可申請延期或分期

▲▼宜蘭疫情延燒，暫停實體課程延至6/2等。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(26)日宣布宜蘭縣新增2041名確診個案，考量疫情仍然嚴峻，宜蘭縣長林姿妙縣長宣布，自5月30日至6月2日止，宜蘭縣所屬的高中、國中小(含附幼、補校及進修部)仍暫停實體課程；另外，近期為納稅季節，民眾若有繳稅困難，可申請延期或分期繳納，度過疫情難關。

考量疫情嚴峻，為了保護校園安全，宜蘭縣長林姿妙26日下午宣布宜蘭縣所屬高中、國中小(含附幼、補校及進修部)自5月30日至6月2日止，仍暫停實體課程。國小1-2年級採取非同步遠距教學、國小3年級至高中職優先採同步遠距教學，國3及高3生可遠距教學至畢業典禮；而有照顧需求的學生，可到校上課。

針對經濟弱勢的學生，可向學校借用平板電腦及網路。為了避免弱勢學生沒有用餐，林姿妙說，將提供國中小經濟弱勢學生營養午餐；此外，國中及到校學習的學生，縣府也會提供午餐。有關疫苗施打部份，已排定疫苗施打日的學校，學生可以到校施打疫苗。

另，身障學生課後照顧服務專班的學生，如有課後照顧需求，教育處表示，學校要安排照顧服務。至於參加全國性競賽的集訓或體育班專項訓練，學校若提報防疫計畫，學生可到校訓練。而畢業考、期末考與補考，採多元評量方式辦理；畢業典禮得採線上或實體方式辦理。

公私立幼兒園、補習班及安親班部分，得參考彈性辦理暫停實體課程。如果停課，應依定型化契約或收退費辦法辦理。教育處指出，本縣轄內國私立高中職，得準用辦理暫停實體課程。

因於疫情讓士農工商皆受影響，宜縣府表示，民眾若有繳稅困難，可以申請延期或分期繳納，不限金額都可以申請，繳納延期最長可延後1年，分期繳納最長可延長3年。