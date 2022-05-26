雲林+1019！再增3死　6歲重症兒狀況仍不穩定

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（26）日新增1019例本土確診個案，分別為虎尾156例，斗六140例，西螺88例，麥寮73例，斗南69例，北港57例，口湖52例，莿桐46例，元長43例，二崙40例，崙背、土庫各38例，古坑33例，林內29例，四湖27例，水林25例，台西18例，大埤、東勢各17例，褒忠13例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1019例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1019例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-97歲，無症狀361人、輕症658人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有502人、確診者居家照護在管中有4868人。自5月2日統計至5月25日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成9690人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月25日已完成697人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣確診死亡個案新增3例，另增加6例PCR陽性確診待判定與新冠狀病圖相關聯性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，今年度統計至今，雲林縣本土累計確診數共15942例，其中1例為重症、13例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。有關鄉親關心本縣6歲重症兒童目前狀況，該男童目前狀況仍不穩定，台大跨團隊正努力照護中。

衛生局說明，今日新增3名死亡確診個案，為日前公告PCR陽性死者，分別為1名男性與2名女性，年齡介於80多歲至100歲間，患有慢性病、失智、心臟疾病等，其中2位未曾接種疫苗，另1位已接種2劑疫苗，死亡日期介於5/20至5/22，由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計13例確診死亡個案之疫苗與年齡、病況分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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