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基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（26日）國內本土病例新增1690例！基隆市長林右昌說明疫情狀況並表示，經教育處和學校審慎評估，本市學校無提早放暑假之規劃，宣布市屬高中以下學校，延長遠距教學上課至6月2日；另因應中央政策，發放共計4萬2000劑快篩給全市中低收入戶。

林右昌指出，考量全國疫情仍屬高原期，為降低孩子染疫風險，將延長遠距教學上課至6月2日，但國小與幼兒園之家長若因工作上需要仍可讓學生到校，學校仍應提供學生到校之實體教育服務，弱勢學生的營養午餐則改為定額補助；至於5月30日至6月2日期間有安排疫苗施打規劃的學校，則照常進行疫苗施打，不受遠距教學影響。

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林右昌表示，市府先前針對高中以下學生發放BNT疫苗第3劑（追加）及國小BNT疫苗第1劑疫苗施打意願調查，已做好疫苗施打時間規劃，將會按照期程提供學生疫苗施打服務。

今日上午行政院宣布將發放低收、中低收入戶每人5劑快篩政策後，本市也立即啟動相關作業。林右昌表示，本市目前低收及中低收入共計3800戶，約8400人，每人將發放5劑快篩，共會發放約4萬2000劑，並採郵寄方式，讓家戶都可以順利收到。

▲0626基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲0626基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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