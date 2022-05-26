陸網友見國外開放旅遊欲重辦護照　陸移管局：建議推遲或取消行程

▲受疫情影響，陸官方建議非必要可推遲或取消出境行程。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸移民管理局近期在官網回覆數則網友提問，提問內容多半是護照過期欲重新辦理或出國打工需申請護照等。對此，移管局除澄清「護照被剪角」為不實傳言外，還明確指出，「如無緊急必要事由，可推遲或取消出境行程，確保個人健康安全。如確有必要緊急事項需要出境，可就近前往當地公安機關出入境管理部門申請辦理。」

▲大陸對特殊需求人員出入境採開放態度，旅遊等因素則建議取消。（圖／CFP）

據了解，此前大陸民間一度傳出，「公民入境北京被剪護照」、「停辦護照」等消息，讓民眾議論紛紛，不少民眾遂在大陸移管局提出疑問，希望官方能給予明確答覆。

有民眾提問指，「6月1日起韓國將開放個人旅遊簽證，現護照過期了，可以重新辦理護照嗎？」；「我想因私出國，看看世界，去國外找個工打打，但是我聽說疫情期間非必要不予辦理護照，是真的嗎？」。

對此，移管局表示，疫情仍處於全球大流行階段，國際旅行風險依然較高，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如滯留境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要的損失，「因此，建議推遲或取消出境旅遊行程。如確有必要緊急出境需求時，可以再向當地公安機關出入境管理部門申請辦理出入境證件。」

根據大陸移管局要求，各級移民管理機構將繼續積極保障服務境內外企業、中外人員復工復產的需要和其它合理的出入境需求，「對出國境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生產生活物資；參與重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由以及其他處理緊急個人事務的，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急的，還將提供綠色通道的便利。」