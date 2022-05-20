基隆市府自購10萬快篩！0至12歲發3劑　新生兒、懷孕媽發5劑

記者郭世賢／基隆報導

基隆市自行購得10萬劑快篩試劑，市長林右昌宣布將針對孕婦（持有媽媽手冊）、新生兒、0至12歲的孩子發放快篩試劑；0至12歲配發3劑，新生兒與懷孕媽媽配發5劑，讓有孩子的家庭可以使用快篩試劑，監測家庭成員的健康狀況，避免家庭群聚，共同守護孩子的健康。

▲基隆10萬快篩劑！0至12歲發3劑，新生兒、懷孕媽媽發5劑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌表示，根據防疫與傳染病專家的建議，家庭內群聚感染是孩童染疫最重要的原因，因此保護孩子最好的方式，除了家庭成人完成3劑疫苗外，就是使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況。

林右昌說，他了解市民對快篩試劑有很大的期待與需求，所以一直用盡方法在努力，現在終於突破萬難自行購得10萬劑快篩試劑。考量12歲以下的孩童還沒打疫苗，因此決定將這個寶貴資源，優先提供分配給0至12歲孩童、新生兒以及懷孕媽媽使用。

今天上午已透過教育處將快篩試劑配發給各個公私立小學，有到校的學生可以直接領取3劑快篩試劑帶回家使用，沒到校的學生，則請家長下週到學校領取；而領有媽媽手冊的懷孕婦女以及新生兒，從5月23日至5月31日止，可以憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報户口時，到各區戶政事務所領取。

林右昌強調，此次快篩劑的發放，希望讓家長可以監測家中成員的健康狀況，如有症狀或是疑慮就可以運用它，家長可以用來幫孩子檢測，自己也可以使用。最後他表示，雖然基隆市的資源有限，但會與市府同仁以及所有醫護人員盡一切努力，讓疫情平安結束，回復正常生活。更感謝所有市民朋友的支持，基隆加油！

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