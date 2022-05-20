苗縣+1282！兒童綠色通道上線　通報、視訊、給藥一站式服務

▲苗縣今新增1282，其中12歲以下兒童佔15%。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(20日)新增新冠肺炎本土確診1,282例，其中12歲以下兒童確診195人，佔確診人數15.21%。為提供兒童可近便利醫療服務，衛生局協調轄內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務，讓家長安心。

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▲▼為因應不對增加的兒童確診，縣府與院所協調開設一站式的兒童綠色通道。





醫院兒童綠色通道部分，衛生福利部苗栗醫院5月17日起開設學齡前兒童（6歲以下）就醫綠色通道(防疫急門診)，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務；為恭醫院自今起、大千醫院自5月23日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，同樣規劃看診的綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供兒童、青少年相關評估、採檢與診療服務，鄉親可多加利用。

衛生局表示，本土疫情延燒，確診人數不斷上升，今年為止苗栗縣累計到今（20日）超過1萬2千例本土確診創下新高。社區Omicron感染源多，雖然打疫苗仍可能感染，但對防重症以及家庭傳播都有明顯改善，依據國內資料來看，沒打疫苗死亡率是打過3劑疫苗的6倍，即打過第三劑比未接種者染疫後可降低83%死亡率。因此強烈建議需要出外打拚的朋友，打滿三劑疫苗，保護自己心愛的家人。

▲▼各醫院(不同年齡)綠色通道指引。

▲社區篩檢站輪值表。

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