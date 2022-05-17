空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊　金山警連2天現逮3賊

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區香菓園附近山坡上，有一座空軍防空暨飛彈614營區，該營區早已搬遷，近日接獲民眾報案，疑有竊賊自備工具到營區內竊取電纜線，警方獲報連續2天查獲兩組人馬偷走36公斤電纜線，警訊後將賴男等3人依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局中角派出所所長陳耀堃、警員林振華，11日下午1時30分時許，在舊營區查獲賴男（49歲）自備切線鉗，涉嫌竊取近24公斤電纜線，警方經賴男同意返回其住處，起獲0.6公克毒品安非他命。

警方表示，12日同一地點竟又出現兩名可疑人士竊取電纜線，中角所所長陳耀堃、警員林振華及金山所警員吳棟梁、潘軒碩等到場，另查獲楊男（30歲）、陳男（31歲）2人自備工具竊取約12公斤的電線，警訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲舊營區查獲賴男自備切線鉗，涉嫌竊取近24公斤電纜線。

警方調查，金山區香菓園附近山坡，屬於空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但留下電線未搬走，該電線屬於空軍防空暨飛彈614營金山營區所有，但已呈廢棄狀態，已非軍方管轄，並不構成違反堡壘法。

金山警分局長詹志文表示，竊取電纜線為影響民生之重要財產犯罪，金山警方將針對轄區人煙罕至地點加強巡邏，民眾如有發現可疑犯嫌，請即時報警，以利警方遏止犯行，維護民眾財產安全。

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