快訊／天天確診破萬！柯文哲讚「防疫急門診」戰術：守住醫療沒垮掉

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心20日公布85720例本土個案；其中，台北市新增11414例。台北市長柯文哲表示，防疫急門診是到現在能守住醫院量能很重要的戰術，「如果一天1.3萬確診，但沒有防疫急門診會發生什麼事？全部給我去急診，馬上就垮掉了，急診一垮掉住院系統也跟者垮掉」。

柯文哲20日下午主持防疫記者會時表示，要感謝台北地區的各大醫院，都會遵守市府的住院要求，不讓輕症住院，因為要保持醫院量能。柯認為，這波疫情戰術上最成功的，是設置防治急門診，快篩陽來做PCR的，約93、94%是PCR陽性，已經相當準，臨床上「快篩陽視為PCR陽」是可以用。

柯文哲強調，因為相當有效的處理快篩陽性者，防疫急門診是到現在能守住醫院量能很重要的戰術。這次按照Omicron的特性，輕症百分比高，大部分病人不需要住院，雖然還是會發燒喉嚨痛，但可以用簡單的治療就處理掉。

柯文哲說，觀察過去3天，實際使用防疫急門診的人數為1.3萬、1.3萬、1.2萬，大概都在1.3萬左右，會繼續監看，如果需求量增多，防疫急門診量能也會增加。

柯文哲也提到，由於目前北市已經開設了24個防疫急門診，如果有需要的話不會開心的點，會讓舊的點量能往上拉。只要防疫急門診能有效把清症處理掉，醫院的量能還是可以保守住，是這一波比較成功的戰術。

柯文哲說，如果一天1.3萬確診，但沒有防疫急門診會發生什麼事？全部給我去急診，馬上就垮掉了，急診一垮掉住院系統也跟者垮掉，謝謝台北市的醫院配合在短時間內把防疫急門診開出來。

▲中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）