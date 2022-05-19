基隆5／21加開疫苗集中施打站　林右昌：免預約、隨到隨打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著BNT疫苗陸續到貨，基隆市長林右昌今（19日）宣布5月21日將在基隆港務公司開設大型施打站，當日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至下午4時30分，提供AZ、莫德納、高端及BNT疫苗，民眾「免預約、隨到隨打」；另近期內也將提供BNT疫苗給全市學童施打，預計20日家長就會陸續收到疫苗接種意願書。

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林右昌表示，基隆疫苗施打率一直都在本島排名前段，現在第1劑到第4劑（追加）只要符合施打資格，各廠牌的疫苗自由選擇，65歲（原住民55歲）以上長者還可獲得500元禮券，鼓勵民眾踴躍前往施打疫苗。

林右昌說，至於學童施打BNT疫苗部分，市府近期內將提供BNT兒童疫苗給5至11歲學童施打，至於12至17歲的學生也安排於近日內施打第3劑（追加），相關的疫苗接種意願書及衛教單，預計在5月20日會由學校發給家長。

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