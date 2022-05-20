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排隊人龍繞整店！萊爾富今開賣唾液快篩「不到1分鐘售完」

▲▼萊爾富20日開賣唾液快篩1分鐘全賣光。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富今（20）日開賣唾液快篩，門市出現排隊人龍。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情嚴重，民眾對於快篩試劑的需求上升，萊爾富就在今（20）日於全台近1500家門市陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份。針對今日最新的販售情形，萊爾富表示，目前有到貨的門市，幾乎不到1分鐘就賣光了。

萊爾富今（20）日於全台近1500家有藥商執照許可的門市，依各門市物流到貨時間，陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價175元，每人限購5劑。

▲▼萊爾富20日開賣唾液快篩1分鐘全賣光。（圖／萊爾富提供）

▲每間門市的到貨時間都不同，建議民眾可先詢問以免撲空。

▲▼萊爾富20日開賣唾液快篩1分鐘全賣光。（圖／萊爾富提供）

▲目前有到貨的門市，幾乎不到1分鐘就賣光。

針對今日的販售情形，萊爾富表示，每間門市開賣唾液快篩的時間都不一樣，目前有到貨的門市，只要一開賣就立刻湧現排隊人潮，幾乎不到1分鐘就賣光了。

▲▼全台7-11開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。（圖／7-11提供）

▲全台超過6000間7-11門市將開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。（圖／7-11提供）

7-11即日起於全台領有藥商執照許可超過6000間門市，將限量開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止；另外，7-11也於5/14率零售通路之先，引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售，目前門市還持續販售多款快篩試劑品牌，像是福爾威創家用抗原快速檢驗套1入/5入、銳偵家用新冠抗原檢測試劑單入等，還有口罩、酒精等各式防疫用品。

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