基隆+2045！6歲以下幼童增114人確診　2858人居隔112班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心20日公布國內本土病例新增8萬5720例，其中基隆新增2045例。市長林右昌表示，在這2045例中，其中女性1133人、男性則有912人；若以年齡別區分25-34歲最多，有373人占比18.24%，35-44歲次之，有349人占比17.07%，至於75歲以上的長者有84人、65-74歲有169人、6歲以下有114人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計2858人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢946人，今天早上共計篩檢528人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬1755人次。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治190人、空床45床，空床率19.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症26名、輕症45名；部立基隆醫院：重症1名、中症38名、輕症12名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症3名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估5萬3198人，利用快速通道的有1萬5251人，有2萬2953人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬7879人，另有5,074人條件不符合；至於全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小25校及幼兒園23校，共計49校、112班。

教育處表示，今日有6校學童施打疫苗，統計至5月20日全市國小已完成疫苗接種共38校，累計實際接種人數共計2522人，剩餘4校將陸續進行疫苗施打。

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