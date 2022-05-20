快訊／台中+7中重症3插管1氣切　女未打疫苗確診隔天腦幹出血亡

▲台中累計17死！60歲女無接種疫苗確診腦幹出血亡，另一男打3劑疫苗也重症。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（20）日本土確診新增8萬5720例，台中市本土個案新增7144例，另外有2人死亡，累計今年這波疫情以來已有17人死亡。台中市衛生局副局長邱惠慈今天在記者會上表示，今天新增的死亡個案中有一名60多歲女性，沒有接種過疫苗，但有乳癌轉移病史，16日採檢確診住院，17日出現腦幹出血、合併中風中樞衰竭死亡；另一名死者為70多歲養護機構住民，打過3劑疫苗，有高血壓、糖尿病史。

邱惠慈也公布台中今天新增加7例中重症病患，年齡介於40多歲到80多歲之間，有3人插管、1人氣切，多半有慢性疾病病史，但其中一名60多歲男性曾打過3劑疫苗，本身有高血壓、心臟病、糖尿病等病史，目前正用藥物治療中。

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▲盧秀燕指出，市府這段時間一直向衛生福利部建議，將偏遠地區民眾納入「快篩陽即確診」適用範圍內。（圖／記者游瓊華攝）

台中市長盧秀燕今天也在記者會上提到，目前中央認定「快篩陽即確診」，適用的範圍是「居家隔離、自主防疫和居家檢疫」等3類對象，及「65歲以上的長輩」。但台中市幅員遼闊，和平區有許多地區與部落，距離醫院路途遙遠，若有民眾快篩陽性，需驅車到合格的醫療機構PCR篩檢，PCR陽性確診後，還要再趕到醫院拿藥，往返費時也耽誤即時診治與給藥時機。

盧秀燕指出，市府這段時間一直向衛生福利部建議，將偏遠地區民眾納入「快篩陽即確診」適用範圍內，讓偏鄉地區民眾，如和平區的鄉親不必再下山做PCR採檢確認。稍早她也接獲最新訊息，立法委員江啟臣、高金素梅、鄭天財等人今日中午拜會衛福部，爭取偏遠民眾納入「快篩陽即確診」，已經獲得部長陳時中正面回應，承諾將在1至2天內將偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象。