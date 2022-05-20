捐血送快篩！新北義消團長簡榮宗號召民眾挽袖解血荒

▲捐血送快篩！新北義消團長簡榮宗（左）號召民眾挽袖解血荒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華民國皇典慈善協會攜手新北市義消第六大隊顧問團團長簡榮宗，今（20日）於汐止火車站前廣場以及汐止捐血室舉辦兩場捐血公益活動，並提供前500名民眾快篩劑及口罩1份，期望吸引更多民眾挽袖捐血，解決血荒。

隨著疫情不斷升溫，許多學校或民間團體為避免群聚，紛紛取消或延期原定的捐血活動，大多民眾也減少非必要出門，大幅降低捐血機會。雖然醫院配合中央醫療降載政策，用血量有下降的趨勢，但目前血液仍不到安全的庫存量，可說是相當吃緊。

因此，義消顧問團長簡榮宗與皇典慈善協會決定合作舉辦兩場公益捐血活動，並有感於近日民眾花費大量心力排隊買快篩的辛苦，特地準備500份快篩試劑與口罩，讓民眾可以放心捐血。

簡榮宗表示，在疫情的衝擊下，人人都擔心有染疫風險，導致民眾捐血意願普遍降低，但醫療用血是不能等的，因此決定號召民間團體，在做好充足的防護工作下，一同攜手舉辦公益捐血活動，期望能號召更多民眾加入，為台灣盡一份心力。

【更多新聞】

基隆市府自購10萬快篩！0至12歲發3劑 新生兒、懷孕媽發5劑

國中會考明登場 基隆增加備用試場...居隔居檢考生可搭防疫小黃

基隆5／21加開疫苗集中施打站 林右昌：免預約、隨到隨打

空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊 金山警連2天現逮3賊

護理人員31K臨時工時薪168！ 林右昌籲生力軍加入防疫工作