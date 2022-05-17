護理人員31K臨時工時薪168！　林右昌籲生力軍加入防疫工作

▲基隆市長林右昌號召防疫生力軍加入。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

因應疫情發展，基隆市長林右昌專批給基隆市衛生局擴增人力，並呼籲符合資格的人員加入防疫的行列。此次，衛生局將對外招募30名護理人員和21名臨時人員，協助居家醫療照護相關業務，只要您完成3劑疫苗接種，並符合招募條件，歡迎即日起投件至衛生局，基隆防疫需要更多生力軍的加入。

衛生局表示，招募工作事項為協助居家醫療照護業務，工作地點在七個行政區衛生所及衛生局本部；護理人員，以月薪3萬1520元計，需高職以上，護理科系畢業提供畢業證書或執照；臨時人員，需高中職以上，具備基本電腦操作技能，工作待遇時薪1小時168元計算，工時以每週工時40小時，每月4週計；兩者皆享有勞健保及6%勞工退休金提撥。

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此外，現在已經開放COVID-19疫苗第3次追加劑施打，林右昌日前已說明並規劃本市長者在6月中旬後採取造冊集中施打方式進行；但在此之前，如果您是符合規定之長者或是18歲以上免疫不全及免疫力低下之民眾，仍可自行前往衛生局合約醫療院所，施打第2次追加劑。

基隆防疫生力軍人員招募公告：https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1366.html

洽詢電話：02-24230181分機1203（基隆市衛生局林小姐）。

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