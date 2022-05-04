主動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷　社工持續衝刺

▲基隆500弱勢家戶防疫整合關懷方案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新冠疫情是全國每日關注的焦點，近日本土確診數已突破二萬例，市長林右昌於議會定期會施政報告3日更提出，「面對疫情病毒，弱勢家庭由於資訊與資源的落差，未必及時求助，或者不知道尋求協助的管道，除了被動受理或通報，市府更應該主動出擊」。

社會處的社工團隊，以低收、中低收家庭內有六歲以下孩童為對象，透過主動關懷方式，提供宣導、諮詢、托育、經濟支持等各項整合性服務，從4月25日啟動至今，據統計符合標準的家戶數約380戶506人，故以「500弱勢家戶防疫整合關懷方案」稱之。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但實際上，隨著疫情的發展，跨局處的合作更迫切，使得該專案的服務對象持續增加，例如各國中小的弱勢學生需求，也部分整合至該方案裡；截至4日，該社工已主動關懷295戶家戶，提供1189人次社會福利諮詢、防疫資訊提供、情緒支持、兒少照顧關懷、物資與經濟協助，計畫執行一週已完成78%家戶關懷的預定目標，並發掘社區內有多重複雜議題之脆弱家庭36戶將持續提供服務。

為什麼執行速度比預定慢？社會處社工科長劉宛欣表示，疫情讓原本就面臨多重困境的弱勢家庭，雪上加霜，「每一個弱勢家庭都不是單一需求，也未必是一次性求助，因此需要投入更多的時間，提供整合性服務」。

劉宛欣說，從年幼子女匡列隔離、學校停課衍生的照顧及餐食安排、居家空間配置不足、工作暫停及薪資中斷的經濟急難、資訊及資源獲取落差、乃至於社區服務因疫情暫停影響服務輸送，皆是較常見的訪視態樣。

社會處處長吳挺鋒呼籲對周遭親友多一份關懷及敏感度，適時伸出援手或進行通報，共築安全防護網，如有急難紓困及社會福利需求，可透過衛生福利部1957福利諮詢專線或通報關懷E起來，將有社工人員提供相關協助，面對危難時刻，更需要相互支持，齊心抗疫，共度難關，基隆加油！

【更多新聞】

基隆6歲以下幼童增74人染疫 婦產科群聚5嬰已出院

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納 林右昌：5／4起入校接種

基隆長照住民昨快篩陽今病逝 議員質疑應變速度太慢

基隆+792！6歲以下幼童新增41人染疫 5／3起線上疫情記者會停開