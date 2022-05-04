　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷　社工持續衝刺

▲動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷 社工持續衝刺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆500弱勢家戶防疫整合關懷方案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新冠疫情是全國每日關注的焦點，近日本土確診數已突破二萬例，市長林右昌於議會定期會施政報告3日更提出，「面對疫情病毒，弱勢家庭由於資訊與資源的落差，未必及時求助，或者不知道尋求協助的管道，除了被動受理或通報，市府更應該主動出擊」。

社會處的社工團隊，以低收、中低收家庭內有六歲以下孩童為對象，透過主動關懷方式，提供宣導、諮詢、托育、經濟支持等各項整合性服務，從4月25日啟動至今，據統計符合標準的家戶數約380戶506人，故以「500弱勢家戶防疫整合關懷方案」稱之。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷 社工持續衝刺。（圖／記者郭世賢翻攝）

但實際上，隨著疫情的發展，跨局處的合作更迫切，使得該專案的服務對象持續增加，例如各國中小的弱勢學生需求，也部分整合至該方案裡；截至4日，該社工已主動關懷295戶家戶，提供1189人次社會福利諮詢、防疫資訊提供、情緒支持、兒少照顧關懷、物資與經濟協助，計畫執行一週已完成78%家戶關懷的預定目標，並發掘社區內有多重複雜議題之脆弱家庭36戶將持續提供服務。

為什麼執行速度比預定慢？社會處社工科長劉宛欣表示，疫情讓原本就面臨多重困境的弱勢家庭，雪上加霜，「每一個弱勢家庭都不是單一需求，也未必是一次性求助，因此需要投入更多的時間，提供整合性服務」。

劉宛欣說，從年幼子女匡列隔離、學校停課衍生的照顧及餐食安排、居家空間配置不足、工作暫停及薪資中斷的經濟急難、資訊及資源獲取落差、乃至於社區服務因疫情暫停影響服務輸送，皆是較常見的訪視態樣。

社會處處長吳挺鋒呼籲對周遭親友多一份關懷及敏感度，適時伸出援手或進行通報，共築安全防護網，如有急難紓困及社會福利需求，可透過衛生福利部1957福利諮詢專線或通報關懷E起來，將有社工人員提供相關協助，面對危難時刻，更需要相互支持，齊心抗疫，共度難關，基隆加油！

【更多新聞】

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納　林右昌：5／4起入校接種

基隆長照住民昨快篩陽今病逝　議員質疑應變速度太慢

基隆+792！6歲以下幼童新增41人染疫　5／3起線上疫情記者會停開

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
LIVE／確診傳逼近3萬例！　陳時中最新說明
台中保母涉性侵！　1歲童下體挫傷、包皮潰爛
台新金主管劈4女　「床戰照」傳單瘋傳...3男下場曝光
快篩陽躲在家不PCR？　台大醫：6大族群「恐釀重症」別嘗試
買不到快篩怒嗆藥師！　蘆洲男還拍桌、踹椅大鬧藥局
快篩「3動作做錯」恐白戳了！小兒醫：先把鼻涕擤乾淨
少子化撐不住　新北57年私校停招獲准
等到了！　麻古茶坊限時3天「買1送1」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「類接觸20分鐘？」社交距離APP突跳出　他不敢睡：已11天了

確診不用等簡訊！自主回報系統「串接健康存摺」　PCR陽性即可填

基隆傳加價轉賣快篩劑發災難財　林右昌：派人到市場查察

LIVE／傳本土新增病例逼近3萬　陳時中最新說明

一家4口吃壽司郎！人母「好奇1舉動」噁炸：以為模型　她怒給難看

減肥6周達標就幫你種樹　企業組團拚ESG表現玩新招

Uber Eats有大麻選項！網敲碗「找扣哥代言」　官方回應了

國中會考參照統測！考試中確診停筆補考、親友可接送居隔者到試場

七年級生秒懂！網見「熟悉鳥頭」跳針式狂按：牙籤變藤條了

主動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷　社工持續衝刺

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

「類接觸20分鐘？」社交距離APP突跳出　他不敢睡：已11天了

確診不用等簡訊！自主回報系統「串接健康存摺」　PCR陽性即可填

基隆傳加價轉賣快篩劑發災難財　林右昌：派人到市場查察

LIVE／傳本土新增病例逼近3萬　陳時中最新說明

一家4口吃壽司郎！人母「好奇1舉動」噁炸：以為模型　她怒給難看

減肥6周達標就幫你種樹　企業組團拚ESG表現玩新招

Uber Eats有大麻選項！網敲碗「找扣哥代言」　官方回應了

國中會考參照統測！考試中確診停筆補考、親友可接送居隔者到試場

七年級生秒懂！網見「熟悉鳥頭」跳針式狂按：牙籤變藤條了

主動關懷零距離！基隆500弱勢家戶防疫整合關懷　社工持續衝刺

【廣編】Kotex靠得住推出「月亮褲」　重複水洗可抵100片棉棉

陳芳語新男友身份曝光！　樂團鼓手兼物理治療師「還是餐廳小開」

「類接觸20分鐘？」社交距離APP突跳出　他不敢睡：已11天了

快訊／華視陳雅琳「請辭代總經理」通過　新任董事鄭自隆接手

確診不用等簡訊！自主回報系統「串接健康存摺」　PCR陽性即可填

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

台中又傳虐兒案！資歷10年保母涉性侵　1歲童下體挫傷、包皮潰爛

胡宇威確診後首露面！手拿「這一物」入鏡親曝身體狀況

台新金主管劈4女　散布傳單「床戰跳蛋全入鏡」...3男下場曝光

「竹苗自行車道」5／7正式開放！新竹、苗栗沿線玩法一次看

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

台南疫情發燒！「阿霞飯店」宣布停止內用

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

美升級台灣旅遊警示「比大陸危險」　陳時中回應

臉上有「6特徵」恐是家暴男

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票

今有雨！下波全台連下2天　鋒面來襲時間曝

更多熱門

相關新聞

1人3千元逾時不候　湖口鄉紓困金來了

1人3千元逾時不候　湖口鄉紓困金來了

又有紓困金可領！新冠肺炎疫情爆發後，全台多個鄉鎮陸續發起紓困金助渡難關，新竹縣湖口鄉也成為繼橫山、新埔、關西後第4個發放紓困金的鄉鎮。凡今年2月28日前設籍在湖口鄉的鄉民，都可領取3000元紓困金，近8萬湖口人受惠。

指揮中心「快篩採購95元」打臉國難財　藍揭關鍵反轟造謠自罰300萬

指揮中心「快篩採購95元」打臉國難財　藍揭關鍵反轟造謠自罰300萬

快篩陽躲在家不PCR？台大醫：6大風險族群別嘗試

快篩陽躲在家不PCR？台大醫：6大風險族群別嘗試

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

士北科PCR車來速滿滿車潮畫面曝

士北科PCR車來速滿滿車潮畫面曝

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面