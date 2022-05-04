士北科PCR車來速滿滿車潮畫面曝　網驚：我的天！快篩陽這麼多

▲士北科PCR車來速首日，湧現不少車潮。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

記者黃宥寧／台北報導

疫情確診數爆量！北市北士科「PCR採檢站車來速」首日啟用，讓快篩陽姓民眾可自行開車或步行前往篩檢。上午8時許，已湧現車潮排隊，有民眾將現場排隊照片拍下，放上臉書社團《靠北天母幫》，讓網友吃驚反應「我的天！快篩陽得這麼多喔...」。對此，轄區石牌派出所也派出警力，指揮交通，以順暢車流。

士北科「PCR採檢站車來速」於4日上午8時啟動，出現有點「卡」的狀況，據了解，部分民眾都沒有預約，導致現場作業就像是民眾在醫院初診報到一樣，必須填資料，才會導致延誤篩檢。

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▼北士科得來速。（圖／靠北天母幫提供）

有民眾將現場排隊狀況拍下，PO上臉書社團靠北天母幫，也引起網友討論，原來快篩陽性的人這麼多，也有貼心民眾感謝醫護。

▼北士科得來速首日啟用。（圖／靠北天母幫提供）

對此，轄區石牌派出所擔心現場排隊車潮可能影響交通秩序，也出動13名警力在現場維持交通順暢，一但若有爭執、糾紛也能及時處理突發狀況。

【士北科PCR採檢站車來速】預約網址請點此

一、採檢對象：限快篩陽性

二、採檢地點：北投士林科技園區 (台北市承德路6段120號旁)

三、採檢時間從上午8時到晚間8時，中間不休息，為避免群聚，請依照建議時間報到，現場依報到順序採檢。

上午診：1-350號請於11:00前報到

下午診：1-350號請於16:00前報到

夜間診：1-260號請於19:30前報到

四、付費方式：信用卡

五、繳費金額：290元~300元

六、請攜帶健保卡及身份證件

