基隆+792！6歲以下幼童新增41人染疫　5／3起線上疫情記者會停開

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例新增1萬6939例，其中基隆新增792例。對此，基隆792市長林右昌在記者會上表示，在這792例中，男女比例（男性371人、女性421人)；年齡別以25-34歲最高，有130人占比16%，其次是55-64歲有128人占比也約16%，另外75歲以上的長者有19人，65-74歲有76人，6歲以下有41人。

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）

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林右昌表示，本市居家隔離人數2877人，較昨天增加989人，自主健康管理為20人，較昨天減少2人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3175人次，今天早上共計篩檢1363人次；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢9萬7479人次。

至於本市快篩陽性的專線，昨天有100個快篩陽性進線，29例PCR陽，2例PCR陰，69例已驗未出；今天上午有31個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌指出，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有148床，目前已收治113床，還有35個空床數，空床率23.6％；基隆長庚：重症2名、中症2名、輕症48名；部立基隆：中症1名、輕症47名；三總分院：輕症9名：礦工醫院：輕症4名。

林右昌補充，2名收治於長庚醫院的重症情形，1名為80多歲的女性，因雙側肺炎，需要高流量鼻導管以維持血氧；另1名為80多歲女性，肺炎合併高二氧化碳呼吸衰竭；中症的部分，1名是因肺部浸潤使用氧氣的70多歲女性；另1名則是肺炎，有使用氧氣的60多歲男性；而收治在部立基隆醫院的1名中度患者則是60多歲女性，在PPU術後呼吸衰竭使用呼吸器。

全市校園停課的部分，全校停課的有1所國中、1所小學和9間幼兒園；預防性停課的有2個幼兒園；部分停班的學校包括高中職10校、國中9校、國小24校以及19個幼兒園，共計196班。

林右昌說，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估2486人，利用快速通道的有1342人，有2098人完成健康條件審核，符合資格已派案1506人，另有592人不符合資格。

最後林右昌表示，因3日起他及局處首長都要上議會備詢，3日起線上疫情記者會停開，將改由書面發布。

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