指揮中心「快篩採購95元」打臉國難財　藍揭關鍵反轟造謠自罰300萬

▲目前台灣實名制快篩價格為1劑100元，而一般廠牌價格則落在每劑平均300元左右。（圖／記者姜國輝攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前稱「國內快篩採購較他國貴」，質疑政府發國難財、把人民當「盤子」。中央疫情指揮中心3日表示，國內目前實名制販售的快篩試劑每劑採購價為95元，加上倉儲、物流、藥師工作等成本以每劑100元出售，對於指揮中心澄清，國民黨4日再反擊，表示圖卡上所載各國快篩價格及配送資訊皆為事實，「請指揮中心指出來哪一點有錯誤，否則自己造謠就該罰自己三百萬！」

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平臺，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。

指揮中心強調，在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經我國駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新臺幣166 ~ 380 元，該圖卡上卻誤稱40~50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。我國實名制價格為100元，相較各國並無偏高情事，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。

對於指揮中心回應，國民黨文傳會副主委林家興回應，圖卡上所載各國快篩價格及配送資訊皆為事實，「請指揮中心指出來哪一點有錯誤，否則自己造謠就該罰自己三百萬！」，林表示，指揮中心不該以特定品牌快篩試劑價格轉移焦點，迴避國外政府快篩價格免費且配送得當、反映國內快篩價格偏高又難買的事實。

林家興表示，關於快篩試劑價格的問題，就連執政黨立委高嘉瑜自己都指出德國有一劑30元的快篩，議員黃健豪也在社群媒體發文提供德國現場零售照片，證明有約台幣30元一劑的快篩試劑，而陳時中竟然還敢宣稱「政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題」，聽在每天大排長龍卻又買不到快篩的民眾耳裡做何感想？

林家興指出，蔡政府以快篩實名制配售，每人只能憑健保卡買到一份，即便政府免費配送，也不會有囤積的問題，指揮中心何不仿效美國以郵政免費配送民眾五億劑快篩劑、英國限時免費發送快篩劑、法國免費送給12歲以下孩童及醫護工作者、新加坡去年兩度發送每個家庭免費快篩劑的做法，「更何況，現階段政府每天全台只配售約40萬份，百姓想囤積也找不到快篩劑來囤。」

對於指揮中心澄清，林家興強調，觀諸世界多國在疫情嚴峻之際，政府皆祭出免費快篩劑給民眾或特殊族群，但疫情爆發兩年來，蔡政府只會嘴巴上說「超前部署」，實際啟動快篩實名制的期程已經太慢，花納稅人的錢採購快篩，卻又不願意免費提供給每個家庭，配售又不便民，導致防疫進度與效率緩不濟急，人民怨聲載道，「這難道不是製造民眾麻煩又藉機發國難財？」

林家興指出，指揮中心根據經濟部駐外單位蒐集資料，表列亞洲、歐美等主要國家同品牌快篩試劑價格，想要證明沒有發國難財，但指揮中心卻「畫錯重點」，經濟部駐外單位蒐集的各國快篩劑資料，是市面上的售價，並非政府公售的價格。

對於指揮中心澄清快篩成本，林家興表示，市場機制下，價格本來就隨著供需不同而起伏，但公售價格必須符合絕對多數人民可負擔的價格，「指揮中心刻意拿市場價格，跟政府公售價格做比較，根本是刻意顛倒是非，請問陳時中指揮官，搞不清楚市售與公售，是真的已經狀況外？還是有意釋出假訊息，混淆視聽、誤導大眾？還好意思反過來指控傳遞事實真相資訊的國民黨，做賊的喊抓賊？」