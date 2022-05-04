1人3千元逾時不候！　新竹湖口發疫情紓困金「8萬人受惠」

▲繼橫山、新埔、關西後，湖口鄉成為新竹縣第4個發放紓困金的鄉鎮。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

又有紓困金可領！新冠肺炎疫情爆發後，全台多個鄉鎮陸續發起紓困金助渡難關，新竹縣湖口鄉也成為繼橫山、新埔、關西後第4個發放紓困金的鄉鎮。凡今年2月28日前設籍在湖口鄉的鄉民，都可領取3000元紓困金，近8萬湖口人受惠。

湖口鄉民代表會於今年3月底的臨時會通過「新竹縣湖口鄉公所因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興經濟防疫紓困金自治條例」，以及2億4千萬元墊付案；凡符合今年2月28日（含）前設籍湖口鄉者，每人可領取3000元防疫紓困金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本次領取紓困金的「領取通知單」將先發送至各村長手中，再由村長統籌、鄰長協助發送，屆時，民眾可以戶為單位在指定時間、地點前往領取。（圖／翻攝湖口鄉公所）

不過，8萬人排隊領現金可不是開玩笑的，為了避免疫情間的群聚發生，湖口鄉公所將本次發放作業改成「分散出擊」模式，屆時「領取通知單」及發放名冊將先分送交到村長手中，再由各村長統籌、鄰長協助發送，請領人可戶為單位，在指定時間、地點前往領取。

鄉公所表示，本次發放時間定在5月13日星期五到5月15日星期日，「領取通知單」已印製完成，若錯過13日至15日的時間，也可在18日到22日前往中正村集會所（上午8時至下午5點）補發領取，逾期未領取者視同放棄，不予發給。

►人猴再戰！蜜桃、甜柿慘淪猴群美食 這縣市祭電網補助對抗

►「小賭一把」考驗人性 假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊



►竹市+157 累積確診破千！還有24校停班停課中